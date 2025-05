O quarto dia de treinos livres para as 500 Milhas de Indianápolis, conhecido também como Fast Friday, começou com um grande susto para Kyffin Simpson. O piloto do #8 do Honda da Chip Ganassi Racing saiu voando após um forte impacto no muro, causando uma paralisação com apenas 50min de atividades.

Simpson, de 20 anos, estava fazendo sua primeira sequência de voltas do dia quando o carro vacilou na saída da curva 4 e rodou. O carro bateu no muro e imediatamente levantou do chão, ficando totalmente no ar antes de cair de lado. O carro de Simpson prontamente voltou a rodar antes de bater no muro interno também, parando na entrada do pit road.

"Sim, estou bem", disse Simpson pelo rádio. "Mas, cara, foi uma batida forte."

Momentos após o incidente, Alexander Rossi teve um acidente com um carro de segurança que estava chegando ao local. Rossi estava frustrado, gesticulando para o veículo e expressando seu descontentamento pelo rádio.

Simpson: "Foi uma situação estranha"

Quanto a Simpson, o piloto da CGR foi examinado e liberado do centro de atendimento sem problemas. No entanto, a equipe precisou usar um carro reserva, pois os danos ao seu principal foram muito graves. A interrupção também foi prolongada porque foi necessário fazer reparos na barreira na saída da curva 4. A sessão foi retomada depois de quase 40 minutos.

"Estou bem", disse Simpson à transmissão da Fox. "É uma maneira difícil de começar a Fast Friday. Foi um acidente estranho. Tudo foi estranho".

Ele explicou melhor: "Foi estranho desde o início. Algo não parecia estar certo. Eu ficava mexendo no weight jacker e tentei ajustar o carro, mas nunca me senti do jeito que eu esperava. Foi uma batida estranha. Vamos voltar, analisar alguns dados, tentar descobrir o que pode ter acontecido de errado e tentar garantir que isso não aconteça novamente".

O único outro incidente ocorrido durante os três dias anteriores de treinos foi uma rodada inocente de Christian Rasmussen, que escapou com danos mínimos depois de fazer um looping com seu carro na quinta-feira.

