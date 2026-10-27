Brasileiro Leonardo Escorpioni correrá pela HMD Motorsports na Indy NXT 2027

A HMD Motorsports confirmou a contratação do piloto brasileiro de 16 anos Leonardo Escorpioni para o grid da temporada 2027 da Indy NXT, classe de acesso à Indy.

A promoção de Escorpioni vem após o brasileiro ter atuado como piloto júnior da equipe ao longo de 2026. Ele sobe para a Indy NXT tendo familiaridade com o time e um histórico sólido em sua performance nas classes de acesso à Indy.

O piloto de 16 anos teve uma temporada de estreia impressionante na USF Pro 2000, terminando com o vice-campeonato. Após subir da USF Juniors, ele se estabeleceu cedo como candidato ao título, liderando o campeonato durante boa parte do ano, antes que complicações interrompessem sua campanha.

O resultado na USF Pro 2000 se soma ao título da USF Juniors em 2025, ressaltando sua rápida ascensão na Road to Indy.

Sua carreira em monopostos começou no início de 2024 na YACademy Winter Series, antes de ir para a USF Juniors, com destaque para uma vitória em corrida em Sebring. Após conquistar o campeonato da USF Juniors, ele fez uma breve aparição na USF2000 antes de avançar rapidamente para a USF Pro 2000.

Agora, apenas dois anos depois de sua estreia nos monopostos, Escorpioni está pronto para encarar sua primeira temporada completa na Indy NXT.

“Estou muito feliz por ter a oportunidade de correr na Indy NXT com a HMD Motorsports”, disse Escorpioni. “Depois de trabalhar com a equipe durante toda a temporada de 2026, sinto que tenho uma base sólida para entrar em 2027. Passar tempo com os pilotos e engenheiros e aprender com eles em 2026 foi valioso, então entrar no carro pela primeira vez foi um sonho realizado. Estou realmente ansioso e espero estar competindo na frente".

“Estamos ansiosos pela temporada de estreia de Leonardo”, disse o CEO da HMD, Mike Maurini. “Depois de passar a temporada de 2026 aprendendo os detalhes da nossa equipe, Leo já tem uma forte compreensão das nossas pessoas e processos. Acreditamos que essa familiaridade será uma vantagem em sua transição para a Indy NXT, e vemos nele um grande potencial. Nosso objetivo é dar a ele as ferramentas e o apoio de que precisa para ser competitivo desde a rodada de abertura".

Os preparativos para a próxima temporada já estão em andamento. Escorpioni completou recentemente suas primeiras voltas em um equipamento da Indy NXT durante o Driver Evaluation Test e o Chris Griffis Memorial Test no Indianapolis Motor Speedway. Ele permanecerá integrado à HMD Motorsports durante todo o calendário oficial de testes de pré-temporada antes do início da temporada 2027.

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