Caio Collet conquista o quarto pódio na Indy NXT

A Indy NXT, categoria de acesso à IndyCar, realizou neste domingo a sexta corrida da temporada 2025 em St. Louis, Illinois, marcando a primeira prova em circuito oval do ano. Representando a HMD Motorsports, o brasileiro Caio Collet conquistou seu quarto pódio na temporada ao cruzar a linha de chegada na terceira posição, em um fim de semana sólido e competitivo.

As atividades começaram no sábado (14), com Collet liderando a sessão de treinos e registrando o segundo melhor tempo na classificação, com média de 165,735 milhas por hora — apenas 0,427s atrás do líder do campeonato. Nos ovais, a classificação é definida pela média de duas voltas lançadas por cada piloto, e Collet demonstrou consistência e ritmo forte frente aos adversários.

Na corrida de domingo, o estreante do ano de 2024 assumiu a liderança logo na quarta volta, após um duelo intenso com Dennis Hauger desde a largada. O brasileiro se manteve na ponta até a volta 62, quando foi superado por Lochie Hughes no tráfego de retardatários — momento também aproveitado por Myles Rowe, que assumiu a segunda posição nas voltas finais. Ao todo, Collet liderou 58 voltas e registrou a volta mais rápida da corrida, garantindo pontos extras.

Com o resultado, Caio somou 35 pontos pela posição final, 2 pontos pelas voltas lideradas e 1 ponto adicional pela volta mais rápida, totalizando 38 pontos na etapa. Agora, ele contabiliza 157 pontos no campeonato, reduzindo a diferença para o vice-líder para 84 pontos.

"Essa corrida deixou um gostinho amargo depois de um fim de semana tão positivo. Tínhamos um carro muito bom, mas infelizmente tomamos a decisão errada em relação ao downforce, tentando entender até onde poderíamos ir para a corrida. No começo estávamos muito bem, mas depois, especialmente com o tráfego, ficou mais difícil fazer ultrapassagens. Acredito que estamos na direção certa, lideramos boa parte da prova e agora é seguir trabalhando para conquistar essa vitória em breve", disse Caio Collet.

O próximo desafio do piloto brasileiro será entre os dias 20 e 22 de junho, no tradicional circuito de Road America, em Elkhart Lake.

Veja DEBATE sobre o GP do Canadá de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!