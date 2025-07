Caio Collet ‘varre’ etapa de Laguna Seca da Indy NXT

Com Grand Chelem, Caio Collet entrou definitivamente na briga pelo título da Indy NXT, varrendo o final de semana de rodada dupla em Laguna Seca. O único brasileiro do grid anotou a pole para as duas corridas, liderou todas as voltas e venceu as ambas as provas, reduzindo de 94 para apenas 42 pontos a diferença para o líder do campeonato, o norueguês Dennis Hauger.

Com os resultados, o piloto do carro #76 da HMD Motorsports segue ampliando seus números impressionantes na temporada. Em 11 corridas disputadas até aqui, Collet soma três vitórias, quatro pódios consecutivos e nove top 5. Terceiro colocado em sua temporada de estreia em 2024 — quando também foi eleito estreante do ano — ele parte para a reta final do campeonato com 428 pontos.

A corrida deste domingo em Laguna Seca começou com emoção logo na largada, quando um incidente entre três carros provocou a entrada do safety car. Collet manteve a liderança durante as seis voltas sob bandeira amarela e, na relargada, soube aproveitar bem a posição de honra para seguir firme na ponta. Enquanto seus adversários duelavam pela vice-liderança, o brasileiro aproveitou para abrir vantagem, chegando a colocar mais de dois segundos sobre o segundo colocado ainda na primeira metade da prova.

A partir da volta 18, no entanto, a corrida foi marcada por uma sequência de incidentes que mantiveram o ritmo interrompido com longos períodos de bandeira amarela. Mesmo com as relargadas sucessivas, Collet se manteve no controle da disputa, administrando com consistência e defendendo bem sua posição nas voltas finais.

Nas voltas finais, com a corrida finalmente fluindo sob bandeira verde, Collet apertou o ritmo e voltou a abrir vantagem. Em um circuito como Laguna Seca, que é um dos traçados mais técnicos e tradicionais do calendário da IndyCar, famoso por curvas desafiadoras como o icônico Corkscrew, a exigência por precisão e consistência é máxima. Mesmo diante desse cenário, Collet entregou uma performance impecável, com voltas rápidas e domínio absoluto do carro #76. Ele cruzou a linha de chegada com mais de três segundos de vantagem, garantindo sua terceira vitória na temporada e um avanço importante na classificação do campeonato.

O próximo desafio de Caio Collet será em Portland, Oregon, nos dias 8 e 10 de agosto. Restando apenas três etapas para o encerramento do campeonato, o piloto brasileiro chega embalado, com desempenho crescente e na briga direta pelo título da temporada 2025 da Indy NXT.

“Quando chegamos para o fim de semana, jamais esperávamos que seria assim. Estávamos nos esforçando, sempre buscando a vitória e conseguimos. Foi uma semana incrível para a equipe, não só para mim. Fechamos com um 1-3 ontem e um 1-2 hoje, então é incrível ver como conseguimos virar o jogo. Espero que a gente consiga manter esse ritmo até o fim da temporada.

“Hoje eu acredito que havia mais borracha na pista e as condições estavam um pouco diferentes. Ontem, melhoramos tanto na pilotagem quanto no acerto do carro e fizemos algumas mudanças que deixaram tudo mais equilibrado para mim durante a corrida, e consegui conservar bem os pneus até o fim. Hoje conseguimos mostrar isso em pista, então estou muito feliz.”

Indy NXT - Etapa 11 – Laguna Seca (top5):

1. Caio Collet

2. Josh Pierson

3. Callum Hedge

4. Max Taylor

5. Sebastian Murray

Indy NXT - Classificação após onze etapas (top 5):

1. Dennis Hauger (NOR) 470 pontos

2. Caio Collet (BRA) 428

3. Lochie Hughes (AUS) 381

4. Myles Rowe (USA) 343

5. Josh Pierson (USA) 318

