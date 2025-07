Caio Collet chega a Mid-Ohio para a oitava etapa da temporada da Indy NXT vivendo seu melhor momento no campeonato. Representando a equipe HMD Motorsports, o piloto do carro #76 vem de uma sequência consistente de resultados, com pódio em Detroit e St. Louis, além da sua primeira vitória no ano, conquistada em Road America — desempenho que o colocou de vez na briga pelo título de 2025.

Com uma performance sólida e equilibrada, Collet foi o responsável por quebrar a hegemonia da equipe Andretti, que havia vencido as seis primeiras etapas com seus rookies Dennis Hauger e Lochie Hughes.

Atualmente na terceira colocação do campeonato, com 247 pontos, o brasileiro retorna confiante a um circuito que traz excelentes lembranças: em 2024, no mesmo traçado, Collet protagonizou um fim de semana perfeito, com pole position, volta mais rápida e vitória — um Grand Chelem raro, especialmente em uma corrida marcada por calor intenso e fortes chuvas no interior de Ohio.

Localizado em Lexington, a cerca de uma hora de Columbus, o circuito de Mid-Ohio é um dos mais tradicionais do calendário da IndyCar. Com 3,63 km de extensão e 13 curvas, oferece um traçado técnico e desafiador, que combina mudanças de elevação, curvas de alta velocidade e trechos que exigem extrema precisão. A entrada estreita dos boxes e a constante instabilidade climática — com possibilidade de alternância entre tempestades e sol escaldante — tornam o desafio ainda maior.

Com retrospecto positivo e ritmo forte nas últimas corridas, Collet chega determinado a reduzir os 70 pontos de diferença para o líder do campeonato e a conquistar mais um pódio — ou, quem sabe, repetir a vitória do ano passado no circuito onde já demonstrou domínio absoluto.

“Estamos vivendo um bom momento na temporada, especialmente depois de Road America, onde conseguimos um fim de semana muito forte. Mid-Ohio é uma pista especial para mim, foi onde conquistamos nossa primeira vitória no ano passado, então as expectativas são naturalmente muito positivas. Mas sabemos que não será fácil, o campeonato está cada vez mais competitivo, mas vamos seguir focados, tentar aplicar o mesmo trabalho que funcionou bem em Road America e buscar mais um ótimo resultado aqui em Mid-Ohio.”

As atividades de pista começam na sexta-feira (5), às 16h (horário de Brasília), com o primeiro treino livre. No sábado (6), o segundo treino acontece às 9h30, seguido da classificação no período da tarde. A corrida será no domingo (7), às 11h30, com transmissão ao vivo pela ESPN 4, ComBrasil TV e Disney+.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!