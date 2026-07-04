Indy NXT: Enzo Fittipaldi lidera de ponta a ponta e vence em Mid-Ohio

Enzo Fittipaldi liderou de ponta a ponta, partindo da pole position, e venceu a corrida de abertura do fim de semana duplo da Indy NXT no Mid-Ohio Sports Car Course. Nicholas Monteiro, brasileiro da AJ Foyt, terminou em 18º.

O brasileiro de 24 anos liderou todas as 35 voltas com o carro #67 da HMD Motorsports, cruzando a linha de chegada com uma vantagem de 1s9 sobre seu companheiro de equipe Tymek Kucharczyk. Esta é a terceira vitória de Fittipaldi na temporada 2026.

Além disso, a HMD Motorsports conquistou uma dobradinha, com Jack Beeton e Salvador de Alba terminando em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

“Foi absolutamente incrível”, disse Fittipaldi. “Fizemos uma ótima corrida lá. Estou simplesmente superfeliz. O carro estava superrápido. É um primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares para a HMD, o que é absolutamente incrível, e estou muito feliz por eles. Eles merecem isso. É uma equipe incrível para se trabalhar e estou simplesmente superfeliz com a corrida de hoje".

O quadro do campeonato mudou mais uma vez após a 11ª das 17 etapas, com Kucharczyk assumindo a liderança geral (384 pontos), Fittipaldi subindo para o segundo lugar (sete pontos atrás), e Nikita Johnson, da Cape Motorsports Powered by ECR, que chegava como líder, caindo para o terceiro lugar (-8) após terminar em sétimo na corrida.



A Corrida

Fittipaldi, na pole pela primeira vez em sua carreira na Indy NXT, liderou o pelotão desde a largada, enquanto os demais pilotos seguiam em fila.

Na volta seguinte, Max Taylor, da Andretti, disputava a sétima posição com Nikita Johnson, mas travou as rodas e saiu da pista na Curva 2. Taylor conseguiu voltar à pista, mas caiu para a última posição.

A bandeira amarela foi acionada na volta 5 depois que Nicolas Stati (Cusick Morgan Motorsports) parou na saída da Curva 2; ele conseguiu voltar para pista sem ajuda.

Fittipaldi liderou o pelotão na relargada durante a volta 7, enquanto Kucharczyk fez uma ultrapassagem pela parte externa na curva 4, passando por Beeton — que havia largado na primeira fila — e assumindo a segunda posição.

Na 10ª volta, Fittipaldi mantinha uma vantagem de 1s1 sobre Kucharczyk. O piloto em ascensão era Taylor, que já havia subido para a 15ª posição após seu incidente anterior.

Nolan Allaer (Juncos Hollinger Racing), em sua primeira participação na temporada, provocou a segunda bandeira amarela do dia após parar na grama na Curva 6, na volta 12. Ele informou pelo rádio que o carro “não respondia”.

A terceira relargada ocorreu na volta 14, com Fittipaldi conseguindo uma boa arrancada sobre Kucharczyk. Os dez primeiros começaram a se espalhar, mas houve uma rodada na curva 2 por James Roe (Chip Ganassi Racing) após um contato com o brasileiro Nicholas Monteiro (AJ Foyt Racing). Ambos os pilotos continuaram na corrida, que permaneceu sob bandeira verde.

A vantagem de Fittipaldi se manteve em 1s3 sobre Kucharczyk na volta 18. Três voltas depois, a vantagem de Fittipaldi aumentou para 1s7. No entanto, essa vantagem foi anulada depois que JM Correa (Cusick Morgan Motorsports) ficou momentaneamente fora da pista na Curva 12, antes de retomar o controle do carro, mas não antes que a bandeira amarela fosse acionada novamente.

A relargada, faltando 11 voltas para o final, contou com mais uma arrancada limpa de Fittipaldi.

Logo após a retomada, tanto Myles Rowe quanto Taylor continuaram avançando, com os dois pilotos subindo para a 10ª e 11ª posições, respectivamente.

Na volta 28, Fittipaldi mantinha uma vantagem de 1s48, enquanto Rowe subiu para a nona posição após largar em 23º. Taylor voltou a ocupar a última posição entre os 10 primeiros.

A quatro voltas do final, a vantagem de Fittipaldi era de 1s38 sobre Kucharczyk, com Beeton em terceiro, distante, a 4s5 atrás.

Ao chegar à bandeira branca, Fittipaldi marcou sua volta mais rápida da corrida, mantendo uma vantagem enorme sobre Kucharczyk. No final, Fittipaldi permaneceu imbatível até o fim e renovou sua volta mais rápida no último giro.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!