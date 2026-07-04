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Indy Lights

Indy NXT: Enzo Fittipaldi lidera de ponta a ponta e vence em Mid-Ohio

HMD Motorsports conquistou as quatro primeiras posições, enquanto a liderança do campeonato mudou de mãos

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Grand Prix at Mid-Ohio - INDY NXT Presented by Firestone - Saturday_ July 4_ 2026_Ref Image Without Watermark_m159529

Enzo Fittipaldi liderou de ponta a ponta, partindo da pole position, e venceu a corrida de abertura do fim de semana duplo da Indy NXT no Mid-Ohio Sports Car Course. Nicholas Monteiro, brasileiro da AJ Foyt, terminou em 18º.

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O brasileiro de 24 anos liderou todas as 35 voltas com o carro #67 da HMD Motorsports, cruzando a linha de chegada com uma vantagem de 1s9 sobre seu companheiro de equipe Tymek Kucharczyk. Esta é a terceira vitória de Fittipaldi na temporada 2026. 

Além disso, a HMD Motorsports conquistou uma dobradinha, com Jack Beeton e Salvador de Alba terminando em terceiro e quarto lugares, respectivamente. 

“Foi absolutamente incrível”, disse Fittipaldi. “Fizemos uma ótima corrida lá. Estou simplesmente superfeliz. O carro estava superrápido. É um primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares para a HMD, o que é absolutamente incrível, e estou muito feliz por eles. Eles merecem isso. É uma equipe incrível para se trabalhar e estou simplesmente superfeliz com a corrida de hoje".

O quadro do campeonato mudou mais uma vez após a 11ª das 17 etapas, com Kucharczyk assumindo a liderança geral (384 pontos), Fittipaldi subindo para o segundo lugar (sete pontos atrás), e Nikita Johnson, da Cape Motorsports Powered by ECR, que chegava como líder, caindo para o terceiro lugar (-8) após terminar em sétimo na corrida.  

 


A Corrida

Fittipaldi, na pole pela primeira vez em sua carreira na Indy NXT, liderou o pelotão desde a largada, enquanto os demais pilotos seguiam em fila. 

Na volta seguinte, Max Taylor, da Andretti, disputava a sétima posição com Nikita Johnson, mas travou as rodas e saiu da pista na Curva 2. Taylor conseguiu voltar à pista, mas caiu para a última posição.   

A bandeira amarela foi acionada na volta 5 depois que Nicolas Stati (Cusick Morgan Motorsports) parou na saída da Curva 2; ele conseguiu voltar para pista sem ajuda. 

Fittipaldi liderou o pelotão na relargada durante a volta 7, enquanto Kucharczyk fez uma ultrapassagem pela parte externa na curva 4, passando por Beeton — que havia largado na primeira fila — e assumindo a segunda posição. 

Na 10ª volta, Fittipaldi mantinha uma vantagem de 1s1 sobre Kucharczyk. O piloto em ascensão era Taylor, que já havia subido para a 15ª posição após seu incidente anterior. 

Nolan Allaer (Juncos Hollinger Racing), em sua primeira participação na temporada, provocou a segunda bandeira amarela do dia após parar na grama na Curva 6, na volta 12. Ele informou pelo rádio que o carro “não respondia”. 

 

A terceira relargada ocorreu na volta 14, com Fittipaldi conseguindo uma boa arrancada sobre Kucharczyk. Os dez primeiros começaram a se espalhar, mas houve uma rodada na curva 2 por James Roe (Chip Ganassi Racing) após um contato com o brasileiro Nicholas Monteiro (AJ Foyt Racing). Ambos os pilotos continuaram na corrida, que permaneceu sob bandeira verde. 

A vantagem de Fittipaldi se manteve em 1s3 sobre Kucharczyk na volta 18. Três voltas depois, a vantagem de Fittipaldi aumentou para 1s7. No entanto, essa vantagem foi anulada depois que JM Correa (Cusick Morgan Motorsports) ficou momentaneamente fora da pista na Curva 12, antes de retomar o controle do carro, mas não antes que a bandeira amarela fosse acionada novamente. 

A relargada, faltando 11 voltas para o final, contou com mais uma arrancada limpa de Fittipaldi. 

Logo após a retomada, tanto Myles Rowe quanto Taylor continuaram avançando, com os dois pilotos subindo para a 10ª e 11ª posições, respectivamente. 

Na volta 28, Fittipaldi mantinha uma vantagem de 1s48, enquanto Rowe subiu para a nona posição após largar em 23º. Taylor voltou a ocupar a última posição entre os 10 primeiros. 

A quatro voltas do final, a vantagem de Fittipaldi era de 1s38 sobre Kucharczyk, com Beeton em terceiro, distante, a 4s5 atrás. 

Ao chegar à bandeira branca, Fittipaldi marcou sua volta mais rápida da corrida, mantendo uma vantagem enorme sobre Kucharczyk. No final, Fittipaldi permaneceu imbatível até o fim e renovou sua volta mais rápida no último giro.

Pos # Piloto Equipe
1 67 Enzo Fittipaldi HMD Motorsports
2 71 Tymek Kucharczyk HMD Motorsports
3 45 Jack Beeton HMD Motorsports
4 17 Salvador de Alba HMD Motorsports
5 26 Lochie Hughes Andretti Global
6 14 Alessandro de Tullio A.J. Foyt Enterprises
7 21 Nikita Johnson Cape Motorsports powered by ECR
8 12 Max Garcia Abel Motorsports
9 99 Myles Rowe Abel Motorsports
10 28 Max Taylor Andretti Global
11 29 Josh Pierson Andretti Global
12 48 Jordan Missig Abel Motorsports
13 10 Niels Koolen Chip Ganassi Racing
14 20 Matteo Nannini Cape Motorsports powered by ECR
15 27 Seb Murray Andretti Global
16 9 Bryce Aron Chip Ganassi Racing
17 57 Colin Kaminsky Abel Motorsports
18 4 Nicholas Monteiro A.J. Foyt Enterprises
19 75 Alexander Koreiba Juncos Hollinger Racing
20 8 James Roe Chip Ganassi Racing
21 11 Carson Etter Chip Ganassi Racing
22 68 JM Correa Cusick Morgan Motorsports
23 15 Nicolas Stati Cusick Morgan Motorsports
24 76 Nolan Allaer Juncos Hollinger Racing

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