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Indy Lights Mid-Ohio II

Indy NXT: Enzo Fittipaldi vence corrida 2 de Mid Ohio, varre fim de semana e lidera o campeonato

Brasileiro da HMD Motorsports venceu as duas corridas largando da pole position e somou 108 pontos; Nicholas Monteiro terminou em 19º

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Enzo Fittipaldi - INDY NXT Presented by Firestone - By_ Chris Owens_Ref Image Without Watermark_m159535

Enzo Fittipaldi varreu o final de semana da Indy NXT no Mid-Ohio Sports Car Course ao conquistar a vitória na segunda corrida da etapa no centro-oeste americano. Com o resultado, o brasileiro agora lidera o campeonato da categoria de formação para IndyCar.

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Depois de largar da pole no carro #67 da HMD Motorsports, Fittipaldi liderou todas as 30 voltas, terminando 12s746 à frente de seu companheiro de equipe Jack Beeton no circuito de 3,633 km e 13 curvas. 

Esta é a quarta vitória de Enzo na temporada e a primeira dobradinha em um fim de semana conquistada por um piloto desde o brasileiro Caio Collet em Laguna Seca na temporada passada.

Além disso, Fittipaldi se torna o sexto piloto na história da categoria a conquistar a dobradinha em Mid-Ohio, juntando-se a nomes como Jack Harvey (2014), Santiago Urrutia (2016), Pato O’Ward (2018), Oliver Askew (2019) e Kyle Kirkwood (2021).

Atrás de Fittipaldi e Beeton, Nikita Johnson (Cape Motorsports Powered by ECR), completou o pódio. JM Correa (Cusick Morgan Motorsports) e Tymek Kucharczyk (HMD Motorsports) terminaram em quarto e quinto, respectivamente. 

Com 108 pontos conquistados no fim de semana, Fittipaldi saltou da terceira posição para a liderança do campeonato e sai da 12ª etapa da temporada com uma vantagem de 17 pontos sobre seu companheiro de equipe Kucharczyk (431 a 414).

Resultado final da corrida 2 da Indy NXT em Mid Ohio

Pos. # piloto equipe
1 67 Enzo Fittipaldi HMD Motorsports
2 45 Jack Beeton HMD Motorsports
3 21 Nikita Johnson Cape Motorsports powered by ECR
4 68 JM Correa Cusick Morgan Motorsports
5 71 Tymek Kucharczyk HMD Motorsports
6 29 Josh Pierson Andretti Global
7 12 Max Garcia Abel Motorsports
8 14 Alessandro de Tullio A.J. Foyt Enterprises
9 28 Max Taylor Andretti Global
10 26 Lochie Hughes Andretti Global
11 17 Salvador de Alba HMD Motorsports
12 20 Matteo Nannini Cape Motorsports powered by ECR
13 10 Niels Koolen Chip Ganassi Racing
14 9 Bryce Aron Chip Ganassi Racing
15 27 Seb Murray Andretti Global
16 99 Myles Rowe Abel Motorsports
17 15 Nicolas Stati Cusick Morgan Motorsports
18 76 Nolan Allaer Juncos Hollinger Racing
19 8 James Roe Chip Ganassi Racing
20 48 Jordan Missig Abel Motorsports
21 4 Nicholas Monteiro A.J. Foyt Enterprises
22 57 Colin Kaminsky Abel Motorsports
23 11 Carson Etter Chip Ganassi Racing
24 75 Alexander Koreiba Juncos Hollinger Racing

Campeonato de pilotos da Indy NXT em 2026

POS, # PILOTO PONTOS DIF. PARA LÍDER LARGADAS VITÓRIAS Poles Top 5 Top 10 vOLTAS LIDERADAS
1 67 Enzo Fittipaldi 431 0 12 4 2 9 9 95
2 71 Tymek Kucharczyk 414 -17 12 1 0 10 12 58
3 21 Nikita Johnson 411 -20 12 2 0 6 12 51
4 28 Max Taylor 331 -100 12 1 2 6 8 3
5 26 Lochie Hughes 319 -112 12 1 1 6 8 63
6 14 Alessandro de Tullio 302 -129 12 1 7 4 8 64
7 99 Myles Rowe 300 -131 12 1 0 4 9 29
8 45 Jack Beeton 275 -156 12 0 0 3 6 0
9 68 JM Correa 264 -167 12 0 0 2 7 0
10 29 Josh Pierson 254 -177 12 0 0 2 6 20
11 20 Matteo Nannini 243 -188 12 1 0 2 4 0
12 12 Max Garcia 232 -199 12 0 0 2 6 0
13 27 Seb Murray 228 -203 12 0 0 2 5 0
14 17 Salvador de Alba 216 -215 12 0 0 1 4 0
15 48 Jordan Missig 208 -223 12 0 0 0 4 0
16 10 Niels Koolen 202 -229 12 0 0 1 3 0
17 9 Bryce Aron 190 -241 12 0 0 0 4 0
18 15 Nicolas Stati 160 -271 11 0 0 0 2 0
19 57 Colin Kaminsky 149 -282 12 0 0 0 1 0
20 8 James Roe 146 -285 12 0 0 0 1 0
21 76 Ricardo Escotto 142 -289 10 0 0 0 1 0
22 75 Alexander Koreiba 133 -298 12 0 0 0 0 0
23 11 Carson Etter 131 -300 12 0 0 0 0 0
24 4 Nicholas Monteiro 126 -305 12 0 0 0 0 0
25 76 Nolan Allaer 18 -413 2 0 0 0 0 0
26 15 Yuven Sundaramoorthy 9 -422 1 0 0 0 0 0

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