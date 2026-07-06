Indy NXT: Enzo Fittipaldi vence corrida 2 de Mid Ohio, varre fim de semana e lidera o campeonato
Brasileiro da HMD Motorsports venceu as duas corridas largando da pole position e somou 108 pontos; Nicholas Monteiro terminou em 19º
Enzo Fittipaldi varreu o final de semana da Indy NXT no Mid-Ohio Sports Car Course ao conquistar a vitória na segunda corrida da etapa no centro-oeste americano. Com o resultado, o brasileiro agora lidera o campeonato da categoria de formação para IndyCar.
Nicholas Monteiro, brasileiro que corre com o #4 da AJ Foyt, terminou em 19º.
Depois de largar da pole no carro #67 da HMD Motorsports, Fittipaldi liderou todas as 30 voltas, terminando 12s746 à frente de seu companheiro de equipe Jack Beeton no circuito de 3,633 km e 13 curvas.
Esta é a quarta vitória de Enzo na temporada e a primeira dobradinha em um fim de semana conquistada por um piloto desde o brasileiro Caio Collet em Laguna Seca na temporada passada.
Além disso, Fittipaldi se torna o sexto piloto na história da categoria a conquistar a dobradinha em Mid-Ohio, juntando-se a nomes como Jack Harvey (2014), Santiago Urrutia (2016), Pato O’Ward (2018), Oliver Askew (2019) e Kyle Kirkwood (2021).
Atrás de Fittipaldi e Beeton, Nikita Johnson (Cape Motorsports Powered by ECR), completou o pódio. JM Correa (Cusick Morgan Motorsports) e Tymek Kucharczyk (HMD Motorsports) terminaram em quarto e quinto, respectivamente.
Com 108 pontos conquistados no fim de semana, Fittipaldi saltou da terceira posição para a liderança do campeonato e sai da 12ª etapa da temporada com uma vantagem de 17 pontos sobre seu companheiro de equipe Kucharczyk (431 a 414).
Resultado final da corrida 2 da Indy NXT em Mid Ohio
|Pos.
|#
|piloto
|equipe
|1
|67
|Enzo Fittipaldi
|HMD Motorsports
|2
|45
|Jack Beeton
|HMD Motorsports
|3
|21
|Nikita Johnson
|Cape Motorsports powered by ECR
|4
|68
|JM Correa
|Cusick Morgan Motorsports
|5
|71
|Tymek Kucharczyk
|HMD Motorsports
|6
|29
|Josh Pierson
|Andretti Global
|7
|12
|Max Garcia
|Abel Motorsports
|8
|14
|Alessandro de Tullio
|A.J. Foyt Enterprises
|9
|28
|Max Taylor
|Andretti Global
|10
|26
|Lochie Hughes
|Andretti Global
|11
|17
|Salvador de Alba
|HMD Motorsports
|12
|20
|Matteo Nannini
|Cape Motorsports powered by ECR
|13
|10
|Niels Koolen
|Chip Ganassi Racing
|14
|9
|Bryce Aron
|Chip Ganassi Racing
|15
|27
|Seb Murray
|Andretti Global
|16
|99
|Myles Rowe
|Abel Motorsports
|17
|15
|Nicolas Stati
|Cusick Morgan Motorsports
|18
|76
|Nolan Allaer
|Juncos Hollinger Racing
|19
|8
|James Roe
|Chip Ganassi Racing
|20
|48
|Jordan Missig
|Abel Motorsports
|21
|4
|Nicholas Monteiro
|A.J. Foyt Enterprises
|22
|57
|Colin Kaminsky
|Abel Motorsports
|23
|11
|Carson Etter
|Chip Ganassi Racing
|24
|75
|Alexander Koreiba
|Juncos Hollinger Racing
Campeonato de pilotos da Indy NXT em 2026
|POS,
|#
|PILOTO
|PONTOS
|DIF. PARA LÍDER
|LARGADAS
|VITÓRIAS
|Poles
|Top 5
|Top 10
|vOLTAS LIDERADAS
|1
|67
|Enzo Fittipaldi
|431
|0
|12
|4
|2
|9
|9
|95
|2
|71
|Tymek Kucharczyk
|414
|-17
|12
|1
|0
|10
|12
|58
|3
|21
|Nikita Johnson
|411
|-20
|12
|2
|0
|6
|12
|51
|4
|28
|Max Taylor
|331
|-100
|12
|1
|2
|6
|8
|3
|5
|26
|Lochie Hughes
|319
|-112
|12
|1
|1
|6
|8
|63
|6
|14
|Alessandro de Tullio
|302
|-129
|12
|1
|7
|4
|8
|64
|7
|99
|Myles Rowe
|300
|-131
|12
|1
|0
|4
|9
|29
|8
|45
|Jack Beeton
|275
|-156
|12
|0
|0
|3
|6
|0
|9
|68
|JM Correa
|264
|-167
|12
|0
|0
|2
|7
|0
|10
|29
|Josh Pierson
|254
|-177
|12
|0
|0
|2
|6
|20
|11
|20
|Matteo Nannini
|243
|-188
|12
|1
|0
|2
|4
|0
|12
|12
|Max Garcia
|232
|-199
|12
|0
|0
|2
|6
|0
|13
|27
|Seb Murray
|228
|-203
|12
|0
|0
|2
|5
|0
|14
|17
|Salvador de Alba
|216
|-215
|12
|0
|0
|1
|4
|0
|15
|48
|Jordan Missig
|208
|-223
|12
|0
|0
|0
|4
|0
|16
|10
|Niels Koolen
|202
|-229
|12
|0
|0
|1
|3
|0
|17
|9
|Bryce Aron
|190
|-241
|12
|0
|0
|0
|4
|0
|18
|15
|Nicolas Stati
|160
|-271
|11
|0
|0
|0
|2
|0
|19
|57
|Colin Kaminsky
|149
|-282
|12
|0
|0
|0
|1
|0
|20
|8
|James Roe
|146
|-285
|12
|0
|0
|0
|1
|0
|21
|76
|Ricardo Escotto
|142
|-289
|10
|0
|0
|0
|1
|0
|22
|75
|Alexander Koreiba
|133
|-298
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|11
|Carson Etter
|131
|-300
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|4
|Nicholas Monteiro
|126
|-305
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|76
|Nolan Allaer
|18
|-413
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|15
|Yuven Sundaramoorthy
|9
|-422
|1
|0
|0
|0
|0
|0
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