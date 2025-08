A HMD Motorsports anunciou nesta semana que Nicholas Monteiro se juntará à equipe para a etapa de Portland da INDY NXT by Firestone 2025. Monteiro irá pilotar o carro #24 da HMD Motorsports no circuito natural de 12 curvas e 1,964 milha do Portland International Raceway.

Após competir na temporada de 2025 da USF Pro 2000, Monteiro terá uma jornada dupla no Noroeste Pacífico, disputando a etapa final da USF Pro 2000 e fazendo sua estreia na INDY NXT com a HMD Motorsports.

“Estou extremamente empolgado com a oportunidade de correr pela HMD Motorsports em Portland”, disse Monteiro. “É mais um passo rumo aos meus objetivos no automobilismo. Sou grato à equipe por acreditar em mim e aos meus parceiros pelo apoio. Visitei a sede da equipe em Indiana, e a estrutura é incrível. Os resultados dos últimos anos e o sucesso recente em Laguna Seca mostram que eles são uma das principais equipes da categoria. Estou pronto para trabalhar duro e contribuir com mais conquistas para a HMD.”

Com apenas 19 anos, Monteiro já acumulou uma valiosa experiência em diversos campeonatos. Após uma carreira de sucesso no kart, ele avançou para os Campeonatos de F4 Brasileiro e Italiano antes de estrear na USF Pro 2000 em 2023.

No início deste ano, Monteiro competiu na Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy (CTFROT), onde terminou em 12º lugar geral — uma categoria que a HMD Motorsports planeja disputar em 2026. Seu desempenho nesta temporada destacou tanto seu talento quanto seu potencial para ter sucesso no próximo nível.

“Estamos muito felizes em receber Nicholas para a última corrida em circuito misto do ano”, afirmou Mike Maurini, presidente da HMD Motorsports. “Acompanhamos de perto o progresso dele na USF Pro 2000 e em campeonatos internacionais e acreditamos em seu talento e velocidade. Nicholas trará uma nova energia para a equipe, aproveitando o embalo do nosso recente sucesso em Laguna Seca.”

A estreia de Monteiro na INDY NXT by Firestone acontecerá no circuito de Portland, de 8 a 10 de agosto, em Portland, Oregon. Acompanhe essa nova etapa da carreira de Nicholas Monteiro e sua trajetória com a HMD Motorsports na disputa de 35 voltas.

