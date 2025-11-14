Todas as categorias

Indy Lights

INDY NXT: Nick Monteiro disputará temporada 2026 pela AJ Foyt

Após estrear na etapa de Portland e realizar alguns testes pós temporada, Nick defenderá a equipe norte-americana na disputa pelo campeonato do ano que vem

Redação Motorsport.com
Editado:
Nick Monteiro

Foto de: Victor de Jesus

A equipe da AJ Foyt Racing anunciou Nick Monteiro como um dos pilotos de um de seus dois carros para a temporada 2026 da INDY NXT. Monteiro disputará sua primeira campanha completa na categoria, marcando também a estreia da AJ Foyt Racing na NXT.

Leia também:

Monteiro fez sua estreia na INDY NXT no GP de Portland de 2025 pela HMD Motorsports. O jovem de 20 anos traz uma sólida base de experiência em monopostos, tendo competido na USF Pro 2000 entre 2023, 2024 e 2025, além de passagens anteriores pelos campeonatos da F4 Brasil e F4 Itália.

Durante a passagem de Monteiro pela HMD Motorsports, a atuação do brasileiros nas pistas chamou a atenção da AJ Foyt Racing, levando à sua contratação para a temporada 2026.

“Sou muito grato pela oportunidade de competir na INDY NXT com uma equipe tão icônica como a AJ Foyt Racing”, comentou Monteiro. “Pilotar o carro da INDY NXT na corrida de Portland foi uma experiência incrível e me deu uma boa noção do que esperar. Entrar para uma equipe com tanta história e paixão pelo automobilismo significa muito para mim, e estou pronto para aproveitar ao máximo essa chance. Mal posso esperar para começar e seguir evoluindo em direção aos meus objetivos".

Nick tem muito a acrescentar à nossa equipe”, destacou Larry Foyt, presidente da AJ Foyt Racing. “Ele demonstrou uma velocidade impressionante e uma maturidade notável para sua idade. Sua postura, tanto dentro quanto fora da pista, nos chamou a atenção. Estamos ansiosos para ajudá-lo a continuar se desenvolvendo e ver o que podemos conquistar juntos em nossa primeira temporada na INDY NXT”.

Nick Monteiro fez seu primeiro contato com o carro da AJ Foyt Racing da INDY NXT nos testes oficiais que antecedem o início da temporada 2026, participando de uma sessão no circuito de Indianápolis em outubro e outra na pista de Barber, no estado do Alabama. Sua primeira corrida oficial pela equipe acontecerá nas ruas de St. Petersburg, na abertura do campeonato, entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março de 2026.

O time da AJ Foyt também anunciou recentemente Caio Collet, vice campeão 2025 na IndyNXT, como piloto da equipe para correr a temporada 2026 da IndyCar. Também na NXT, mas pela equipe HMD, Enzo Fittipaldi também estará no grid representando o país.

