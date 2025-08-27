Indy NXT: Vice-campeão em 2025, Collet chega a Nashville disposto a vencer pela 1ª vez em oval
Único brasileiro do grid, compete credenciado por 3º lugar nesta mesma pista
A temporada 2025 da Indy NXT chega ao fim neste fim de semana, e o brasileiro Caio Collet vai para Nashville já com o vice-campeonato garantido — mas ainda com um objetivo em aberto. Depois de nove pódios, três vitórias e três poles no ano, o piloto da HMD Motorsports encara o desafiador Nashville Superspeedway, palco onde fechou 2024 com um pódio.
É a chance de concluir uma campanha marcante, que consolidou seu nome entre os protagonistas da categoria, com o triunfo que falta no currículo: a primeira vitória em oval.
O traçado de 2,14 km (1,33 milha), em formato de “D” e curvas com 14 graus de inclinação, é conhecido por corridas de alta intensidade e disputas roda a roda. Construído em concreto, o superspeedway recebe o Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, evento que também encerra o calendário da NTT INDYCAR SERIES.
Para Collet, o cenário traz boas memórias: no ano passado, em sua estreia, ele cruzou a linha de chegada em terceiro, resultado que o consolidou como Estreante do Ano e terceiro colocado no campeonato de 2024.
Agora, em 2025, Collet chega ainda mais competitivo. Os números falam por si: nove pódios, três vitórias, três poles e 495 pontos até aqui. Com o vice-campeonato assegurado por antecipação, o brasileiro vai a Nashville com a confiança de quem foi consistente ao longo do calendário — e com a meta de conquistar a vitória que coroaria sua evolução nos ovais.
“Agora o foco é buscar a vitória. O campeonato já está definido para nós com o vice-campeonato, então a meta é trabalhar ao máximo nesta semana para ver o que podemos fazer em Nashville. É um oval totalmente diferente, um superspeedway em vez de um short oval, então existem algumas diferenças importantes. No ano passado tivemos uma boa corrida aqui, foi um dos nossos melhores desempenhos em ovais. Por isso, a ideia é juntar tudo e tentar conquistar a primeira vitória em oval, encerrando a temporada da melhor maneira possível.”
A etapa terá 65 voltas e um fim de semana enxuto, repetindo o formato de Milwaukee: sábado (30) com treino livre e classificação; domingo (31) com a corrida decisiva, marcada para às 12h30 (horário de Brasília). O público no Brasil acompanha ao vivo pelo Disney+ e pelo canal ComBrasil.
Indy NXT - Etapa 14 – Nashville (Horários de Brasília):
Sábado, 30 de agosto
10:00 - Treino livre
13:30 - Classificação
Domingo, 31 de agosto
12:30 – Corrida (65 voltas)
