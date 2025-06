Neste final de semana, a Indy NXT realiza a primeira corrida em circuito oval da temporada. Único brasileiro no grid, Caio Collet chega embalado para a sexta etapa do campeonato após conquistar o terceiro pódio do ano em Detroit, consolidando uma campanha sólida em 2025.

O palco da etapa será o tradicional World Wide Technology Raceway, em St. Louis, Illinois. Conhecida por receber provas noturnas na IndyCar, a corrida da Indy NXT acontecerá no final da tarde e terá 75 voltas. O traçado de aproximadamente 2 km apresenta curvas com inclinações variadas — 11° nas curvas 1 e 2 e 9° nas curvas 3 e 4 — o que proporciona disputas técnicas e empolgantes tanto para os pilotos quanto para o público.

Representando a HMD Motorsports, Collet vem em constante evolução, demonstrando consistência e maturidade na execução de estratégias. Após conquistar o título de estreante do ano em 2024, o piloto do carro #76 mantém um desempenho de alto nível: em cinco corridas, marcou presença em quatro top 5, com três pódios, e esteve sempre entre os seis melhores nos treinos e classificações.

Com 157 pontos, Caio ocupa atualmente a terceira posição no campeonato e reduziu a diferença para o líder Dennis Hauger para 84 pontos. A partir de agora, inicia-se a fase decisiva da temporada, que contará com nove corridas até o encerramento em Nashville, no dia 31 de agosto — etapa fundamental para o brasileiro que busca garantir uma vaga na IndyCar em 2026.

Visando uma preparação mais eficaz para a etapa de St. Louis, Collet participou na última segunda-feira (9) de testes coletivos em Iowa, outro oval do calendário, onde a categoria correrá em 12 de julho. O brasileiro registrou o quarto melhor tempo na sessão da manhã e encerrou a tarde em sexto, desempenho importante para o acerto do carro e adaptação ao estilo de pilotagem exigido pelos ovais.

Mais confortável nesse tipo de traçado em comparação com seu primeiro contato em 2024, Collet chega determinado a seguir subindo na tabela e conquistar o maior número possível de pontos. As atividades de pista começam no sábado (14), com treino único às 14h, seguido pela classificação. A corrida acontece no domingo (15), às 17h35 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Star+.

"Esse será o primeiro oval da temporada e aprendemos muito com a experiência do ano passado. Agora é hora de colocar tudo em prática, realizando todos os procedimentos corretamente. Estamos mais preparados e com mais experiência, mas oval é sempre algo diferente. Estou muito animado, Gateway foi uma das minhas pistas favoritas em 2024, é desafiadora e muito divertida de pilotar. As perspectivas são muito positivas. No início da semana, testamos em Iowa, que também está no calendário, e foi essencial para nossa preparação, principalmente em termos de setup. Agora é seguir focado para conquistar mais pontos no campeonato", disse Collet.

Cronograma - Etapa 6 - St. Louis, Illinois

Sábado, 14 de junho

14h00 Treino Livre

17h30 Classificação

Domingo, 15 de junho

17h35 Corrida (75 voltas)

