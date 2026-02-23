Nick Monteiro anuncia patrocínio para temporada 2026 da Indy NXT
EQR, primeira Venture Builder de Ativos Reais do Brasil, anunciou patrocínio ao piloto brasileiro, levando marca aos principais circuitos do automobilismo norte-americano com a AJ Foyt Racing
Nick Monteiro
A EQR, primeira Venture Builder de Ativos Reais do Brasil, anunciou sua nova aposta no esporte de alto rendimento: o patrocínio ao piloto brasileiro Nick Monteiro para a temporada 2026 da Indy NXT by Firestone.
A parceria marca a expansão da estratégia de visibilidade da marca, que agora leva suas cores para os circuitos mais icônicos do automobilismo norte-americano, estampando o carro e o uniforme de corrida do jovem talento na tradicional equipe AJ Foyt Racing.
A decisão da EQR em apoiar Nick Monteiro reflete o compromisso da empresa em se associar a trajetórias de excelência e crescimento sustentável. Nick, de apenas 20 anos, possui uma formação sólida que começou aos sete anos no kart e passou por categorias de base relevantes como a Fórmula 4 (Brasil e Itália), o USF Pro 2000 e a Fórmula Regional da Oceania.
Em 2026, o piloto consolida sua ascensão ao ingressar na Indy NXT, o degrau final e decisivo antes da Indy. Para a EQR, apoiar um brasileiro em um momento tão estratégico de sua carreira internacional é uma oportunidade de unir inovação e resultados, valores centrais do grupo.
"A EQR acredita em parceiros fortes que agregam valor à marca, e Nick personifica o potencial de novos talentos que buscam o topo do automobilismo mundial”, explica Carlos Henrique Nunes dos Santos, fundador e Chief Visionary Officer (CVO) da companhia.
Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull
Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie
Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários