Indy Lights

Nick Monteiro anuncia patrocínio para temporada 2026 da Indy NXT

EQR, primeira Venture Builder de Ativos Reais do Brasil, anunciou patrocínio ao piloto brasileiro, levando marca aos principais circuitos do automobilismo norte-americano com a AJ Foyt Racing

Redação Motorsport.com
Publicado:
Nick Monteiro

Nick Monteiro

A EQR, primeira Venture Builder de Ativos Reais do Brasil, anunciou sua nova aposta no esporte de alto rendimento: o patrocínio ao piloto brasileiro Nick Monteiro para a temporada 2026 da Indy NXT by Firestone.

A parceria marca a expansão da estratégia de visibilidade da marca, que agora leva suas cores para os circuitos mais icônicos do automobilismo norte-americano, estampando o carro e o uniforme de corrida do jovem talento na tradicional equipe AJ Foyt Racing.

A decisão da EQR em apoiar Nick Monteiro reflete o compromisso da empresa em se associar a trajetórias de excelência e crescimento sustentável. Nick, de apenas 20 anos, possui uma formação sólida que começou aos sete anos no kart e passou por categorias de base relevantes como a Fórmula 4 (Brasil e Itália), o USF Pro 2000 e a Fórmula Regional da Oceania.

Em 2026, o piloto consolida sua ascensão ao ingressar na Indy NXT, o degrau final e decisivo antes da Indy. Para a EQR, apoiar um brasileiro em um momento tão estratégico de sua carreira internacional é uma oportunidade de unir inovação e resultados, valores centrais do grupo.

"A EQR acredita em parceiros fortes que agregam valor à marca, e Nick personifica o potencial de novos talentos que buscam o topo do automobilismo mundial”, explica Carlos Henrique Nunes dos Santos, fundador e Chief Visionary Officer (CVO) da companhia.

