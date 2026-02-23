Nick Monteiro anuncia patrocínio para temporada 2026 da Indy NXT

A EQR, primeira Venture Builder de Ativos Reais do Brasil, anunciou sua nova aposta no esporte de alto rendimento: o patrocínio ao piloto brasileiro Nick Monteiro para a temporada 2026 da Indy NXT by Firestone.

A parceria marca a expansão da estratégia de visibilidade da marca, que agora leva suas cores para os circuitos mais icônicos do automobilismo norte-americano, estampando o carro e o uniforme de corrida do jovem talento na tradicional equipe AJ Foyt Racing.

A decisão da EQR em apoiar Nick Monteiro reflete o compromisso da empresa em se associar a trajetórias de excelência e crescimento sustentável. Nick, de apenas 20 anos, possui uma formação sólida que começou aos sete anos no kart e passou por categorias de base relevantes como a Fórmula 4 (Brasil e Itália), o USF Pro 2000 e a Fórmula Regional da Oceania.

Em 2026, o piloto consolida sua ascensão ao ingressar na Indy NXT, o degrau final e decisivo antes da Indy. Para a EQR, apoiar um brasileiro em um momento tão estratégico de sua carreira internacional é uma oportunidade de unir inovação e resultados, valores centrais do grupo.

"A EQR acredita em parceiros fortes que agregam valor à marca, e Nick personifica o potencial de novos talentos que buscam o topo do automobilismo mundial”, explica Carlos Henrique Nunes dos Santos, fundador e Chief Visionary Officer (CVO) da companhia.

