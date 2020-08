Jaguar: Evans vence e brasileiros completam pódio da 7ª etapa

A sétima etapa do Jaguar I-PACE eTROPHY, disputada na manhã deste domingo em Berlim, teve uma das chegadas mais emocionantes do campeonato, com Simon Evans superando Sergio Jimenez por apenas 0s1. O segundo lugar, no entanto, foi mais do que suficiente para manter o brasileiro na liderança do campeonato. Cacá Bueno foi o terceiro colocado.

Faltando apenas três provas para o final, Jimenez tem 122 pontos na ponta da tabela, com 14 de vantagem sobre Evans – a vitória vale 20.

“Meu carro teve uma queda de performance do meio para o final da corrida e isso permitiu que o Evans pudesse usar melhor as oportunidades com o modo ataque. Ele estava mais rápido que nós nesta etapa 7 em Berlim, então agora é seguir trabalhando para melhorar o ajuste e manter a liderança nas três provas finais”, disse Jimenez.

A etapa 8 do Jaguar I-PACE eTROPHY será ainda neste domingo, às 11h45 (horários de Brasília), com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.

Resultado da prova em Berlim (top-5):

1 – Simon Evans

2 – Sergio Jimenez

3 – Cacá Bueno

4 – Nick Foster

5 – Alice Powell

Classificação do campeonato após sete etapas (top-5):

1 – Sergio Jimenez – 121 pontos

2 – Simon Evans – 108 pontos

3 – Cacá Bueno – 67 pontos

4 – Alice Powell – 51 pontos

5 – Nick Foster – 35 pontos