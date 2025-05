Prova tradicional de encerramento do calendário brasileiro no esporte a motor, a 500 Milhas de Kart está confirmada para o dia 20 de dezembro deste ano. A corrida no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), terá largada e chegada sendo transmitidas ao vivo no Bandsports e flashes na TV Band, além da exibição na íntegra no canal do KGV.

“Essa data do dia 20 de dezembro é ideal porque todos os calendários do automobilismo estarão finalizados em 2025, então essa vai ser uma grande confraternização de final de ano com grandes pilotos de categorias nacionais e internacionais”, explica Felipe Giaffone, um dos organizadores da prova.

A prova de 2025 marcará a 27ª edição das 500 Milhas de Kart. A competição foi criada em 1997 e desde então já teve mais de 80 pilotos consagrados como vencedores, reunindo nomes com passagens por F1, Indy, F2, F3, F4, Stock Car, Copa Truck, NASCAR, entre outras. Na última oportunidade, há um ano e meio, o time vencedor foi a Car Racing com kart pilotado por Gabriel Bortoleto, Felipe Drugovich, Caio Collet, Clement Novalak, Sérgio Sette Câmara e Enzo Bortoleto.

A edição deste ano ainda marcará a estreia de uma nova categoria. O grid será limitado em 40 karts da categoria principal, com karts profissionais, e esta nova divisão terá 20 karts com uma proposta inédita nos quase 30 anos de disputa das 500 Milhas.

“Essa nova categoria vai substituir a Light e trazer uma proposta totalmente nova. Serão karts intermediários entre os rental e os da Pro 500, possibilitando que a 500 Milhas continue sendo uma categoria democrática, reunindo pilotos de diversos níveis e experiências e abrindo espaço para que mesmo pilotos não-profissionais possam competir com estrelas da F1, Indy, Stock Car, Truck etc”, completa Giaffone.

O recordista de vitórias nas 500 Milhas é Rubens Barrichello, com 11 triunfos. O brasileiro com mais largadas na história da Fórmula 1 é seguido por Tony Kanaan, que triunfou por nove vezes. Christian Fittipaldi, com seis vitórias, fecha o top-3.

