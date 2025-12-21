Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana
Dupla liderou a parte inicial da disputa e tomou a ponta definitivamente no complemento da penúltima hora de prova
Foto de: Serjão Soares
A Car Racing venceu as 500 Milhas de Kart Granja Viana, disputada neste sábado (20) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). O kart número 301, pilotado pelos irmãos Rafael Reis e Léo Reis completou 696 voltas e foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada após uma maratona de 12 horas de corrida.
A dupla esteve na parte inicial da prova na liderança, e voltou a liderar a corrida no complemento da penúltima hora de disputa, não perdendo mais a primeira posição. O resultado garante aos irmãos o segundo triunfo na história da corrida, repetindo o título conquistado na edição de 2022, realizada em Interlagos. A Car Racing, por sua vez, amplia a hegemonia na prova, triunfando pela quinta vez consecutiva, e chegando a seis triunfos na prova.
A Car Racing também foi a equipe que contou em seus karts com Gabriel Bortoleto, piloto que atualmente corre na Fórmula 1 e que venceu a prova em 2023. O titular da Audi na categoria máxima do esporte a motor mundial correu no Kartódromo Granja Viana ao lado do irmão, Enzo Bortoleto, e de Gaetano di Mauro, vice-campeão da Stock Car na temporada deste ano.
A segunda posição das 500 Milhas terminou nas mãos da equipe Ballena SG 28, que viu o kart número 28, dos pilotos Thiago Camilo, Cesar Ramos e Matheus Castro completar a corrida 33s970 atrás dos vencedores. A Léo Kart Racing, com o kart 72 de Rubens Barrichello, Dudu Barrichello, Fefo Barrichello e Felipe Bartz, fecharam a disputa em terceiro.
A Sterling/Bravar/Bomix, com o kart numeral 105, pilotado por Samuel Cruz, Lucca Croce, William Freire, fechou a disputa com a quarta colocação. O grupo dos cinco melhores ainda contou com a TR3 Motors, equipe que viu João Cunha, Lucca Zucchini e Enzo Bedani, com o kart 120, ficarem com a quinta posição da prova.
Foto de: Serjão Soares
Entre as equipes que competiram na categoria Sênior, a vitória terminou nas mãos da Car Racing, que viu Rodrigo Dantas, Peterson Nakamura e José Ricardo de Oliveira triunfarem com o kart 329. A segunda posição acabou nas mãos da DRC, com o kart 731 de José Aparecido Ribeiro, Higor Huertas e David Hilário. Marcos Barone, Dgeison de Lucca, Ricardo Péres, Augusto Chagas, com kart 136 da Car Racing, foram os terceiros.
O pódio entre os competidores da Sênior ainda contou com o kart numeral 777 da Sterling/Bravar/Bomix, de Rodrigo Barone, Otto Rezende e Johnny Silva, e com o kart 1, dos pilotos Rodrigo França, José Paniza, Alexandre Trita, Gabriel Rosa, quarto e quinto colocados, respectivamente.
Já na categoria Sprint 500, que teve sua estreia na prova nesta edição, o triunfo ficou com a BR Goffredo, de Thiago Baroni, Cesar Lourençoni, Felipe Sanches e Edward Kirst, pilotos do kart número 116. Daniel Caputo, Bruno Gregório, Vinicius Vieira, José Eduardo Rosa, com o 342 da FKart, fecharam a disputa com a segunda posição, enquanto Bernardo Tambasco, Felipe Dias, Alejo Caracoche, Arthur da Rocha, com o kart 217 da Car Racing, terminaram em terceiro.
Ainda pela Sprint 500, o quarto lugar ficou com o kart 418 da Car Racing, com Acauan Pastore, Almir Pastore, Kleberson Silva e Pedro Bruno Contrucci. A lista dos cinco melhores foi completada por Artur Ieda, Matheus Santucci, Henri Atelli, Pedro Moscardin, Benjamin Müller, com o 121 da ES Competições.
