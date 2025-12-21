Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão
F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen

F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen
Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Kart
Kart
Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana
F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona
Kart

Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Dupla liderou a parte inicial da disputa e tomou a ponta definitivamente no complemento da penúltima hora de prova

Redação Motorsport.com
Publicado:
Léo Reis e Rafa Reis venceram com o kart 301 da Car Racing

Foto de: Serjão Soares

A Car Racing venceu as 500 Milhas de Kart Granja Viana, disputada neste sábado (20) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). O kart número 301, pilotado pelos irmãos Rafael Reis e Léo Reis completou 696 voltas e foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada após uma maratona de 12 horas de corrida.

Leia também:

A dupla esteve na parte inicial da prova na liderança, e voltou a liderar a corrida no complemento da penúltima hora de disputa, não perdendo mais a primeira posição. O resultado garante aos irmãos o segundo triunfo na história da corrida, repetindo o título conquistado na edição de 2022, realizada em Interlagos. A Car Racing, por sua vez, amplia a hegemonia na prova, triunfando pela quinta vez consecutiva, e chegando a seis triunfos na prova.

A Car Racing também foi a equipe que contou em seus karts com Gabriel Bortoleto, piloto que atualmente corre na Fórmula 1 e que venceu a prova em 2023. O titular da Audi na categoria máxima do esporte a motor mundial correu no Kartódromo Granja Viana ao lado do irmão, Enzo Bortoleto, e de Gaetano di Mauro, vice-campeão da Stock Car na temporada deste ano.

A segunda posição das 500 Milhas terminou nas mãos da equipe Ballena SG 28, que viu o kart número 28, dos pilotos Thiago Camilo, Cesar Ramos e Matheus Castro completar a corrida 33s970 atrás dos vencedores. A Léo Kart Racing, com o kart 72 de Rubens Barrichello, Dudu Barrichello, Fefo Barrichello e Felipe Bartz, fecharam a disputa em terceiro.

A Sterling/Bravar/Bomix, com o kart numeral 105, pilotado por Samuel Cruz, Lucca Croce, William Freire, fechou a disputa com a quarta colocação. O grupo dos cinco melhores ainda contou com a TR3 Motors, equipe que viu João Cunha, Lucca Zucchini e Enzo Bedani, com o kart 120, ficarem com a quinta posição da prova.

Kart 85 teve entre os pilotos Gabriel Bortoleto

Foto de: Serjão Soares

Entre as equipes que competiram na categoria Sênior, a vitória terminou nas mãos da Car Racing, que viu Rodrigo Dantas, Peterson Nakamura e José Ricardo de Oliveira triunfarem com o kart 329. A segunda posição acabou nas mãos da DRC, com o  kart 731 de José Aparecido Ribeiro, Higor Huertas e David Hilário. Marcos Barone, Dgeison de Lucca, Ricardo Péres, Augusto Chagas, com kart 136 da Car Racing, foram os terceiros.

O pódio entre os competidores da Sênior ainda contou com o kart numeral 777 da Sterling/Bravar/Bomix, de Rodrigo Barone, Otto Rezende e Johnny Silva, e com o kart 1, dos pilotos Rodrigo França, José Paniza, Alexandre Trita, Gabriel Rosa, quarto e quinto colocados, respectivamente.

Já na categoria Sprint 500, que teve sua estreia na prova nesta edição, o triunfo ficou com a BR Goffredo, de Thiago Baroni, Cesar Lourençoni, Felipe Sanches e Edward Kirst, pilotos do kart número 116. Daniel Caputo, Bruno Gregório, Vinicius Vieira, José Eduardo Rosa, com o 342 da FKart, fecharam a disputa com a segunda posição, enquanto Bernardo Tambasco, Felipe Dias, Alejo Caracoche, Arthur da Rocha, com o kart 217 da Car Racing, terminaram em terceiro.

Ainda pela Sprint 500, o quarto lugar ficou com o kart 418 da Car Racing, com Acauan Pastore, Almir Pastore, Kleberson Silva e Pedro Bruno Contrucci. A lista dos cinco melhores foi completada por Artur Ieda, Matheus Santucci, Henri Atelli, Pedro Moscardin, Benjamin Müller, com o 121 da ES Competições.

NIC GIAFFONE avalia novatos da F1 e LUCAS MORAES revela bastidores da conquista do Mundial de rally

Ouça versão áudio do Podcast

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Bortoleto disputa as 500 Milhas de Kart 2025 com equipe CAR Racing

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Verstappen dá detalhes sobre encontro com Wolff na Itália

F1: Verstappen dá detalhes sobre encontro com Wolff na Itália

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen dá detalhes sobre encontro com Wolff na Itália
F1: Helmut Marko compara estilos de Verstappen e Vettel; confira

F1: Helmut Marko compara estilos de Verstappen e Vettel; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Helmut Marko compara estilos de Verstappen e Vettel; confira
F1 - Marko 'abre o coração' sobre Verstappen: "Eu assumo parte da culpa"

F1 - Marko 'abre o coração' sobre Verstappen: "Eu assumo parte da culpa"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Marko 'abre o coração' sobre Verstappen: "Eu assumo parte da culpa"

Últimas notícias

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros