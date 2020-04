A crise gerada pela pandemia do coronavírus continua trazendo consequências negativas no esporte a motor pelo mundo. A próxima 'vítima’ deve ser o Mundial de Kart das classes OK e OK Junior, originalmente programado para outubro, em Birigui, no interior de São Paulo.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a FIA deve em breve anunciar a mudança da sede do campeonato, para um destino europeu, deixando o Brasil como destino para 2021.

Entre os motivos, o adiamento de campeonatos importantes na Europa, bem como o impacto financeiro de se fazer um campeonato de grande magnitude fora do 'Velho Continente', ajudaram a decisão, que foi tomada nesta última terça-feira, dia 7 de abril.

A jornada para trazer o Mundial de Kart ao Brasil foi liderada por uma Comissão, com Felipe Massa, mas que contou ainda com Waldner Bernardo "Dadai", presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Gastão Fráguas Filho, empresário e campeão Mundial de Kart em 1995, Giovanni Guerra, representante brasileiro na Comissão Internacional de Kart, e Ricardo Gracia, proprietário do Kartódromo Speed Park, em Birigui, o local escolhido para Mundial.

Confira os principais nomes do automobilismo que já participaram do Mundial de Kart

Galeria Lista Ayrton Senna foi um dos pilotos com passagem pelo Mundial de Kart, assim como 1 / 10 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Alain Prost, 2 / 10 Foto de: Rubio / Motorsport Images Nigel Mansell, 3 / 10 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, 4 / 10 Foto de: XPB Images Fernando Alonso, 5 / 10 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Lewis Hamilton, 6 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel, 7 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, 8 / 10 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Max Verstappen, 9 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, entre outros. 10 / 10 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

