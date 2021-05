Europeu de Kart: Morgatto parte para segunda etapa do campeonato

Após conseguir um top-10 da primeira etapa do Europeu de Kart, Matheus Morgatto fará a segunda etapa do campeonato entre os dias 27 e 30 de maio em Aunay Les Bois, na França.

O piloto de 17 anos começou o campeonato com o pé direito, largando da 16ª posição, escalou o pelotão até o oitavo lugar, posição em que finalizou a corrida final da primeira etapa na categoria OK. A classe teve 74 pilotos inscritos na etapa de abertura.

Competindo por uma das principais equipes do kartismo internacional, a Birel ART, Morgatto se mostrou confiante para este fim de semana depois do bom início de temporada.

“Tivemos um resultado positivo em Genk, na Bélgica, e temos muito trabalho a ser feito, mas me sinto pronto para a etapa na França. Vamos com tudo”, disse Matheus.

As atividades de pista começam sexta-feira com os treinos livres e um classificatório, sábado terá um warm-up e baterias classificatórias, ao passo que no domingo acontecerá um warm-up, uma bateria classificatória e a corrida final, que conta com 25 voltas.

