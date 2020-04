A crise gerada pela pandemia do coronavírus está afetando todas as áreas do esporte a motor, incluindo sua base, o kart. Nesta quarta-feira, a FIA confirmou a troca da sede do Mundial de Kart de 2020.

Conforme anunciado anteriormente pelo Motorsport.com, o Kartódromo Speed Park, em Birigui, que receberia o mundial esse ano, deverá ser a sede em 2021, enquanto a Federação busca um novo local na Europa para receber as provas das categorias OK e OK Junior.

"Devido à crise global de saúde causada pelo coronavírus, o organizador da edição deste ano do Campeonato Mundial de Kart da FIA - OK e Junior, marcado para acontecer no Brasil entre 29 de outubro e 01 de novembro, fez uma proposta à Comissão Internacional de Kart e à FIA para receber o evento no Circuito de Birigui, em São Paulo, em 2021. Isso vem para atender o interesse de pilotos e equipes, pela maioria ser da Europa", diz. o comunicado divulgado nesta quarta.

"A Comissão as circunstâncias por trás deste pedido, e a consideração mostrada aos competidores. Ela está iniciando discussões para buscar um local alternativo na Europa para sediar a edição de 2020, com a intenção de trabalhar com o organizador brasileiro para colocar Birigui no calendário para 2021".

A jornada para trazer o Mundial de Kart ao Brasil foi liderada por uma Comissão, com Felipe Massa, mas que contou ainda com Waldner Bernardo "Dadai", presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Gastão Fráguas Filho, empresário e campeão Mundial de Kart em 1995, Giovanni Guerra, representante brasileiro na Comissão Internacional de Kart, e Ricardo Gracia, proprietário do Kartódromo Speed Park, em Birigui, o local escolhido para Mundial.

Presidente da Comissão Internacional de Kart, Felipe Massa comentou: "Todos estávamos ansiosos pela realização do Campeonato Mundial de Kart no Brasil esse ano, mas essas circunstâncias difíceis tornam necessário o adiamento de Birigui para o próximo ano. Devemos agir pensando no que é melhor para os competidores e nos adaptarmos de acordo. Temos a intenção de trazer de volta para o calendário de 2021 e mal posso esperar!".

Confira os principais nomes do automobilismo que já participaram do Mundial de Kart

Galeria Lista Ayrton Senna foi um dos pilotos com passagem pelo Mundial de Kart, assim como 1 / 10 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Alain Prost, 2 / 10 Foto de: Rubio / Motorsport Images Nigel Mansell, 3 / 10 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, 4 / 10 Foto de: XPB Images Fernando Alonso, 5 / 10 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Lewis Hamilton, 6 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel, 7 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, 8 / 10 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Max Verstappen, 9 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, entre outros. 10 / 10 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

VÍDEO: Quem são os campeões mais irregulares da história da F1?

PODCAST: Quais pilotos mereciam ganhar títulos da F1 e não levaram?