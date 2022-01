Neste fim de semana, Miguel Costa irá disputar o WSK Champions Cup no circuito South Garda, em Lonato, na Itália, com a FA Alonso Kart, equipe de kart do bicampeão de F1 Fernando Alonso. O jovem piloto continua como integrante do Sauber Karting Team, academia ligada à equipe Alfa Romeo de Fórmula 1, porém a mesma não participará desta etapa do WSK.

“Estou muito contente pelo convite e mal posso esperar para acelerar no South Garda neste fim de semana”, disse Miguel. “É uma pista que os pilotos do grid conhecem bem, mas certamente darei o meu melhor, extraindo o melhor resultado possível e, quem sabe, conquistar uma vitória para abrir a temporada com o pé direito. Gostaria de agradecer ao Fernando Alonso e sua equipe pelo convite, bem como ao Sauber Karting Team por ter me liberado”.

A FA Alonso Kart é uma equipe criada pelo bicampeão mundial de F1 e conta com quatro títulos mundiais de kart e cinco títulos no Europeu de Kart. A equipe do piloto espanhol já viu cinco de seus ex-pilotos chegarem à F1 e F2: Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniil Kvyat e Oscar Piastri.

As atividades de pista da primeira etapa do WSK Champions Cup começam nesta quarta-feira (19) com treinos livres, as baterias classificatórias ocorrerão a partir de sexta-feira (21), enquanto a pré-final e a final serão no domingo (23).

FRED SABINO compara HAMILTON x VERSTAPPEN com rivalidades HISTÓRICAS da F1 como SENNA e PROST

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1 e aponta favoritos

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: