Matheus Ferreira venceu quatro corridas na etapa final do WSK Super Master Series em Lonato e conquistou o vice-campeonato geral na categoria OK Júnior. O piloto de 14 anos, que já havia sido destaque com pódio em duas das três primeiras etapas do campeonato, comemorou muito esta que é uma das suas principais conquistas na Europa.

“Eu lutei muito para chegar nesse momento aqui na Itália. Após um 2020 fora das pistas por conta da pandemia, conseguindo participar somente do Mundial, em 2021 eu consegui vir para a Europa para realizar as corridas mais importantes, então o resultado veio hoje com esse pódio. Agradeço este título a Deus e dedico esse troféu para todos da minha equipe e da minha família”, disse Matheus.

O WSK é um dos três campeonatos que reúnem os principais pilotos do mundo, juntamente com o Europeu e o Mundial de Kart. Matheus volta agora suas atenções para a abertura do Europeu em Genk, na Bélgica.

“Fui para a final disputando o título, larguei de P2 e fiz o que podia, o mais importante agora é seguir lutando pelo primeiro lugar em todas as competições do ano para chegar em um nível bem alto no Mundial de Kart no Brasil em outubro”, disse Matheus, que conquistou a pole para todos os heats (baterias) da etapa em Lonato.

Na final do WSK Super Master, última das quatro etapas do campeonato, o brasileiro chegou na quarta colocação e finalizou com saldo de poles, vitórias e pódios e se sagrou vice mesmo após ter ficado de fora por quebra de motor em uma das etapas.

Ex-companheiro de SENNA POLEMIZA sobre o que Ayrton acharia da F1 atual em ÍMOLA e cita RATZENBERGER

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.