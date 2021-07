Em excelente fase de pilotagem na temporada de 2021, o jovem Matheus Ferreira disputou a etapa final do Europeu de Kart em Zuera, na Espanha, e conquistou o vice-campeonato na categoria OK Júnior com a equipe Kart Republic.

O piloto brasiliense foi extremamente consistente nas baterias classificatórias com três primeiros lugares, pontuação que lhe manteve na vice-liderança e proporcionou o segundo vice-campeonato de 2021 para o jovem piloto.

“Estou muito feliz com mais essa conquista na temporada. Somos vice-campeões europeus, foi uma competição muito importante para mim e foi incrível ter tantos resultados bons entre pilotos de altíssima qualidade. Nesta etapa final eram 101 pilotos inscritos, então estou muito contente com nosso resultado final no campeonato e é mais uma prova do nosso excelente trabalho em 2021”, diz Matheus, "o menino do Brasil" como é chamado na Europa nas transmissões de competições de kart.

Com quatro etapas disputadas no Europeu de Kart 2021, em pistas localizadas na Bélgica, França, Itália e Espanha, Matheus foi destaque com o título da etapa francesa no final de maio, em Aunay Les Bois. Além disso, o piloto brasiliense foi o terceiro colocado na etapa italiana em Sarno, na Itália – pista que o jovem conhece bem devido à experiência no WSK (World Series Karting).

Na atual temporada, inclusive, Matheus foi vice-campeão do WSK Super Master Series e demonstra muita velocidade nas pistas europeias, onde chegou para competir em 2019 após anos de grandes conquistas no Brasil.

“O ano tem sido muito gratificante e empolgante, estamos podendo mostrar meu talento e capacidade aqui na Europa. Vamos seguir trabalhando para conquistar títulos e vitórias, além de buscar também o título mundial no Brasil em 2021. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar aqui e também a todos que sempre torcem por mim, muito obrigado”, diz Matheus, que também conquistou um segundo e um quarto lugares nas classificatórias deste final de semana em Zuera.

O Mundial de Kart no Brasil será disputado apenas no início de dezembro, enquanto a próxima etapa do WSK será entre os dias 15 e 19 de setembro em Lonato, na Itália.

