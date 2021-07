O jovem piloto Miguel Costa, integrante da Sauber Karting Team na Europa, disputa neste final de semana a última etapa do Campeonato Europeu de Kart em 2021, em Zuera, na Espanha.

Após alguns dias de preparação no Open da competição no Champions Of The Future, o brasileiro de apenas 12 anos buscará encerrar sua temporada de estreia com chave de ouro.

“Quase fomos para a final no último fim de semana", relembrou Costa. "No entanto, muitos pilotos estavam rápidos. Tem sido um campeonato com muito aprendizado e evolução, tenho certeza de que sairei muito mais maduro na pista. O objetivo agora é terminar com um bom resultado para recompensar nosso trabalho intenso nos últimos meses."

Após um ano de destaque na X30 Junior, Miguel começou na OK Junior em 2021 também com bons resultados, sendo o melhor estreante do WSK Super Master Series na classificação final do campeonato, onde conquistou também um top 5 em La Conca, na Itália.

Mais familiarizado com a pista de Zuera, ele espera ser consistente desde as baterias classificatórias para chegar à final da categoria que tem 101 pilotos inscritos para a última etapa do Europeu de Kart.

“Correr agora aqui na Espanha foi importante, pois era um circuito que eu nunca tinha guiado e pude conhecer melhor. Será importante para que eu consiga me adaptar melhor e vamos buscar uma consistência legal desde as primeiras baterias para classificar e, quem sabe. conquistar um pódio. Vamos trabalhar para isso”, disse o jovem piloto.

Os treinos livres do Europeu de Kart em Zuera começam nesta sexta-feira (23), enquanto as baterias classificatórias serão realizadas a partir do sábado (24). A final da categoria OK Junior está marcada para o domingo (25), com largada às 08h30 da manhã no horário de Brasília e 15 voltas de duração.

