Mulheres e estrangeiros aceleram nas 500 Milhas de Kart

As 500 Milhas de Kart, evento que terá neste final de semana a sua 25ª edição, a primeira disputada no Kartódromo Ayrton Senna, podem ser consideradas uma grande ‘confraternização’ dos pilotos brasileiros, já que boa parte deles só consegue se reunir fora de suas categorias nesta prova. Mas, aos poucos, a corrida tem reunido também mais mulheres e pilotos estrangeiros, como ocorrerá neste domingo (30), a partir das 10h30.

A edição deste ano contará com três mulheres no grid. Antonella Bassani pode ser considerada a estrela da ‘tropa’ feminina, tendo participado nos últimos dois anos do programa FIA Girls on Track, que seleciona pilotas para o Ferrari Driver Academy. Taline Chicoski, que atua na Copa HB20, e Kaká Magno, veterana nas competições nacionais, completam este grupo.

“Em um momento em que vemos cada vez mais iniciativas para que mulheres entrarem no esporte a motor, é muito bom ver que as 500 Milhas de Kart também contam com pilotas no grid. A Antonella, a Taline e a Kaká servem de exemplo para tantas mulheres que querem começar a correr”, disse Felipe Giaffone, organizador das 500 Milhas de Kart.

Além das mulheres, o grid deste ano conta com estrangeiros, caso do quinteto argentino formado por Robertino Ariel Lukoski, Adriano Yamil Lukoski, Yonatan Francisco Lukoski, Guillermo Victor Ghiberto e Lucas Mathias Ghiberto. Vale lembrar que, por três vezes, estrangeiros venceram a prova. Dan Wheldon, campeão da Indy e vencedor da Indy 500, triunfou em 2004 e 2005, enquanto Gary Carlton foi um dos vencedores em 2017.

“Ter pilotos de outros países em nosso grid, chegando a contar com um time completo de argentinos nesta edição, mostra a importância das 500 Milhas não apenas no Brasil, mas que também conta com prestígio internacional”, completa Giaffone, que além de organizador, possui cinco vitórias na corrida.

A edição deste ano das 500 Milhas de Kart está marcada para este domingo, e terá transmissão da Band, que mostra a largada e flashes, do BandSports, que mostra a corrida em duas janelas de uma hora, às 10h30 e às 16h30, e pelo canal do Kartódromo Granja Viana, entre 11h30 e 16h30.

