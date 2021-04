Depois de abrir a temporada 2021 com o título do WSK Champions Cup e atualmente na liderança do WSK Super Masters Series, o pernambucano Rafa Câmara inicia nesta semana mais um campeonato de primeira linha do kartismo mundial. A tradicional pista de Lonato é o palco da abertura do WSK Euro Series, certame de três etapas que passa ainda por Adria e Sarno em junho.

São 47 pilotos inscritos na classe OK, muitos deles vinculados a programas de desenvolvimento de escuderias da F1, casos do britânico Arvid Lindblad (Red Bull), do italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e do norte-americano Ugo Ugochukwu (McLaren).

Todos eles são companheiros do piloto da Oak Racing Team (ORT) na equipe Kart Republic, laureada escuderia comandada pelo preparador Dino Chiesa, profissional responsável por revelar para o automobilismo mundial nomes como Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

A jornada em Lonato terá treinos livres na quarta e quinta. Na sexta-feira acontece a tomada de tempo e a primeira das três eliminatórias. O sábado tem mais duas baterias preliminares, com o domingo dedicado às duas pré-finais e à grande final. As corridas do dia decisivo têm transmissão ao vivo pelo site oficial da WSK e seus canais em mídias sociais. A primeira pré-final tem largada marcada para 5h40 (horário de Brasília), a final está marcada para 9h20.

A temporada 2021 é a terceira do vice-campeão mundial de 2019 totalmente dedicado ao kart na Europa. Além da disputa dos principais eventos naquele continente, Rafa Câmara tem como prioridade o Campeonato Mundial de Kart, que pela primeira vez na história acontecerá no Brasil. O principal evento do planeta será realizado na última semana de outubro, na pista de Birigui (SP), no mesmo traçado onde o pernambucano de 15 anos de idade levantou seu bicampeonato brasileiro no último mês de dezembro, em sua estreia como representante da ORT.

“A pista de Lonato é uma das mais tradicionais do mundo e sempre rende boas corridas”, disse Câmara. “Estou muito motivado em iniciar mais este campeonato com a Kart Republic. O ano tem sido ótimo e vamos continuar trabalhando muito forte para ganhar corridas e levar a ORT para os pódios.”

WSK Euro Series 2021 – Calendário

Lonato – 7 a 11 de abril

Adria – 9 a 13 de junho

Sarno – 23 a 27 de junho