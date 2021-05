Depois de dominar o início da temporada mundial do kart nas pistas italianas com dois títulos em dois campeonatos disputados em 2021, o pernambucano Rafa Câmara segue representando a Oak Racing Team (ORT) em grande estilo. Na manhã deste domingo ele venceu a primeira etapa do Champions of the Future, evento disputado na pista belga de Genk.

O vice-campeão mundial de 2019 cravou o quinto tempo no quali, garantindo a terceira posição de largada em todas as preliminares.

A primeira bateria foi a mais emocionante, com o brasileiro duelando pela vitória com seus companheiros de equipe Kart Republic Andrea Kimi Antonelli (italiano, piloto Mercedes) e Arvid Lindblad (britânico, filiado ao programa de desenvolvimento de talentos da Red Bull). A ultrapassagem pela vitória veio sobre Lindblad por fora, em manobra espetacular.

A segunda e a terceira preliminares tiveram o pernambucano em segundo, avançando uma posição em relação à posição no grid.

Na pré-final o competidor do kart #228 largou em terceiro e assumiu a liderança. Ele depois acabou ultrapassado por outros dois concorrentes e, na linha de chegada foi superado por outro rival, terminando em quarto.

Essa foi sua posição de largada na final. Com início espetacular na prova decisiva, o piloto ORT passou os três primeiros por fora e já contornou a primeira curva na liderança. Ele então abriu 1s em questão de duas voltas e controlou a prova até o final.

A vitória na Bélgica é muito importante, pois será nesta mesma pista de Genk a abertura do Campeonato Europeu CIK-FIA, em duas semanas.

Rafa Câmara tem se consolidado como o maior nome do kart brasileiro em 2021 – e um dos maiores do planeta nesta temporada. Competindo na concorrida classe OK, sempre contra mais de 70 adversários, o pernambucano é o único piloto que terminou todos os sete eventos de primeira linha disputados no ano entre os seis primeiros.

Ele abriu o ano com o título da WSK Champions Cup e, na semana passada, levantou o campeonato da WSK Super Masters Series. Agora lidera o Champions of the Future com o kart preparado pela equipe Kart Republic, escuderia do mítico preparador Dino Chiesa, responsável por revelar para as pistas campeões como Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Além do Campeonato Europeu de Kart em 2021, o pernambucano tem como prioridade em seu calendário a disputa do Campeonato Mundial, que pela primeira vez na história acontece no Brasil. O palco será o kartódromo de Birigui, o mesmo onde Rafa conquistou o bicampeonato nacional em dezembro de 2020, ao estrear como integrante da Oak Racing Team.

“Foi uma etapa muito disputada e fico extremamente feliz com mais essa vitória”, disse Rafa. “Entendi bem o traçado, o que permitiu ultrapassagens por dentro e por fora durante as corridas. Agradeço à equipe Kart Republic e a todo apoio que recebo do Brasil. Fico contente em retribuir nas pistas a confiança que a Oak Racing Team deposita no meu trabalho desde o fim do ano passado. Vamos trabalhar em dobro para manter a boa fase”

Champions of the Future – Genk (top5):

1 - Rafa Câmara (BRA)

2 - Tuuka Taponen (FIN)

3 - Joseph Turney (GBR)

4 - Arvid Lindblad (GBR)

5 - Andrea Kimi Antonelli (ITA)

