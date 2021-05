Neste final de semana está sendo realizado a primeira etapa do Campeonato Europeu de Kart, em Genk, na Bélgica. Assim que a chuva começou, os pilotos, que ainda estavam com pneus lisos, começaram a ter problemas com as condições molhadas da pista.

Nas imagens a seguir, você vê pelo menos 14 pilotos perdendo o controle do kart e saindo do traçado na mesma curva do Kartódromo de Genk.

Confira a cena inusitada abaixo

