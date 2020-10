VÍDEO: Piloto tenta atingir rival com pedaço de kart e provoca briga generalizada

Após ser tirado de prova válida pelo Mundial de Kart em Lonato, na Itália, o piloto da casa, Luca Corberi perdeu a cabeça. Ainda com a corrida acontecendo, ele pegou a parte da frente de seu kart e tentou atingir Paolo Ippolito. Ele não só não conseguiu atingir seu oponente, como a peça quase acertou outros pilotos.

Após a corrida, já no parque fechado, uma briga generalizada começou após Corberi ir para cima de Ippolito, com a participação de membros de outras equipes e a ‘turma do deixa disso’.

Corberi já foi campeão mundial junior de kart em 2012 e é filho do dono da pista de Lonato, local da prova. Nomes como George Russell e Jehan Daruvala já dividiram pista com o competidor esquentado.

