O domingo foi de muita ação no esporte a motor. Antes mesmo da largada da Fórmula 1 no Canadá, um ex-piloto da maior categoria do automobilismo mundial fazia história. Ao lado de Yifei Ye e Phil Hanson, Robert Kubica conquistava sua primeira vitória nas 24h de Le Mans. Fernando Alonso, que correu contra o polonês e também é um vencedor da prova francesa, rasgou elogios ao colega, o qual considera ser uma "lenda".

Mesmo após uma classificação decepcionante, o trio da AF Corse teve uma performance irretocável no Circuit de la Sarthe para garantir a terceira vitória consecutiva da Ferrari na principal prova do automobilismo mundial.

E após a conclusão do GP do Canadá, onde terminou na sétimo posição, Alonso falou sobre a vitória de Kubica e sobre a importância do polonês para o automobilismo.

"Estou muito feliz por ele. Falamos sobre isso algumas vezes, sobre o quão especial essa corrida é, e ele mereceu. Vivenciar isso. Ele é uma lenda do nosso esporte, e agora ainda mais, após vencer Le Mans e com toda sua carreira, com as dores que ele enfrentou após o acidente e coisas assim".

"Hoje é um dia feliz para o automobilismo. Ele provavelmente deveria ter vencido há alguns anos, quando teve aquela quebra na LMP2. Então estou muito feliz por ele. Vou ligar para ele amanhã. Não queria atrapalhar hoje. Ele deve estar celebrando. Mas estou muito feliz, estou orgulhoso dele".

