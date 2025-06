Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro na atualidade, Pietro Fittipaldi está pronto para iniciar as atividades oficiais das 24 Horas de Le Mans, mais importante corrida de Endurance do mundo. Correndo pela LMP2, o piloto colocou o carro da United Autosports na liderança dos testes realizados no último domingo (8), no circuito de La Sarthe, e tem boas expectativas para a disputa na França.

Le Mans marca a quarta etapa da temporada 2025 do WEC, e Pietro terá como companheiros para a disputa da corrida francesa o dinamarquês David Heinemeier-Hansson e o holandês Renger van der Zande. Fittipaldi exalta o melhor tempo nos testes, mas lembra que o mais importante é a corrida, que terá largada no sábado.

“Terminamos o teste com o melhor tempo em Le Mans, mas o mais importante é a corrida. A preparação para a prova me deixa feliz, pois estamos rápidos. Na segunda sessão, fiz um tempo muito rápido, que nos valeu a liderança, e o ritmo de corrida está muito bom. O David gostou do carro, o Renger também entende muito do equipamento e gostou do desempenho”, disse Fittipaldi.

“Nós vamos voltar para a pista nesta quarta-feira, quando o ocorrem os treinos livres e a primeira rodada da classificação, mas voltamos para Le Mans no topo da tabela de tempos no primeiro dia de atividades na França”, completa Pietro Fittipaldi.

A programação oficial das 24 Horas de Le Mans será aberta nesta quarta-feira (11), quando serão realizados dois treinos livres e a primeira fase da classificação. A quinta-feira terá mais dois ensaios e a Hyperpole, que definirá o pole position da prova. As atividades serão retomadas no sábado, primeiro com um warm up e depois com a corrida, que tem largada às 11h. BandSports e YouTube mostram a prova ao vivo.

Confira a programação das 24 Horas de Le Mans:

Quarta-feira, 11 de junho

9h - Treino Livre 1

13h45 - Classificação

17h - Treino Livre 2

Quinta-feira, 12 de junho

9h45 - Treino Livre 3

15h - Hyperpole

18h - Treino Livre 4

Sábado, 14 de junho

7h - Warm up

11h - 24 Horas de Le Mans

