Barrichello anuncia participação nas 24 Horas de Le Mans Virtual com Alonso

O mundo do automobilismo se voltou para as competições virtuais durante a pandemia de coronavírus. Várias competições pelo mundo contam com pilotos ‘reais’, se arriscando no mundo virtual.

Recordista de provas na F1, Rubens Barrichello, junto com seu filho, Dudu, estão competindo juntos em várias dessas competições.

Uma delas acontecerá nos dias 13 e 14 de junho, as 24 Horas de Le Mans virtual, que obedece as datas da corrida que seria realizada, mas que foi adiada por conta da pandemia.

A novidade veio durante Live de Rubinho com Reginaldo Leme: “Você sabe que gosto de te dar notícias em primeira mão, Regi”, disse Barrichello ao jornalista. “Vou fazer Le Mans, mas virtual com o Alonso e mais dois pilotos do virtual”.

Barrichello já participou de Le Mans ‘real’ em 2017, pela LMP2, com os holandeses Jan Lammers e Frits van Eerd, chegando em 11º na classe.

Nesta terça-feira, outro brasileiro, Felipe Massa também teve participação confirmada no evento, em equipe patrocinada pela Fundação da Princesa Charlene de Mônaco, junto com Giancarlo Fisichella.

