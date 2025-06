Com Kubica, Ferrari vence terceira consecutiva nas 24h de Le Mans

O trio do carro #83, Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson, da AF Course Ferrari, venceu as 24h de Le Mans. Essa é a primeira vitória do polonês, ex-F1, na principal prova do automobilismo mundial.

A Porsche Penske, com o carro #6, foi segunda colocada, seguida pelo carro #51 da Ferrari AF Course. Na categoria LMP2, o carro #43, pilotado por Jakub Smiechowski, Tom Dillmann e Nick Yelloly foi o campeão. Na LMGT3, o #92 de Ryan Hardwick, Riccardo Pera e Richard Lietz subiu ao lugar mais alto do pódio.

Como foi a prova

Além #83 e do #51 que subiram ao pódio, havia também entre os hipercarros o #50 Ferrari AF Course de Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, que terminou em quarto lugar. A prova foi, em grande parte, uma disputa entre os três carros da Ferrari e o #6 da Porsche, tendo chegado com 30 segundos de diferença um do outro.

A Ferrari se beneficiou muito de um período de safety car no meio da corrida, que anulou seu déficit depois de vários erros, após os quais a execução da corrida da Scuderia melhorou, deixando poucas oportunidades para os competidores.

Os Cadillacs clientes inscritos pela Whelen e Wayne Taylor Racing se retiraram devido a problemas técnicos descritos como perda de potência. Os Alpines passaram despercebidos, exceto quando Paul-Loup Chatin bateu no Peugeot #94 em Mulsanne com o carro #35 e Jules Gounon encalhou a entrada do #36 na brita na mesma curva.

A Peugeot sabia que iria ter dificuldades depois de reclamar do equilíbrio de desempenho, mas enquanto a corrida do carro #93 piorou quando Paul Di Resta bateu na primeira hora, o #94 foi visto na frente desde o início, tendo optado por uma estratégia alternativa com stints mais longos graças à economia de combustível, mas acabou terminando em 12º. A BMW teve uma corrida horrível, com uma mistura de problemas técnicos, penalidades e erros de piloto, com os dois carros fora do top 15, enquanto a Aston Martin foi muito discreta, mas por falta de velocidade real, as Valquírias foram consistentes e ficaram longe de problemas, com o #009 em 13º.

Na LMP2, o vencedor #43 ORECA da Inter Europol Competition, liderou praticamente as últimas oito horas e sobreviveu a uma penalidade de drive-through no final da corrida. Na LMGT3 a vitória do Porsche #92 de Manthey foi mais desgastante. O principal rival, o BMW #46 da Team WRT pilotado por Valentino Rossi, Ahmad Al Harthy e Kelvin van der Linde, abandonou pouco antes da metade do caminho depois que van der Linde saiu da pista. Ainda havia cinco construtores diferentes entre os cinco primeiros, com a Ferrari #21 da Vista AF Corse (Heriau-Mann-Rovera) e o Corvette #81 da TF Sport (Andrade-Eastwood-van Rompuy) subindo ao pódio à frente do Aston Martin #27 da Heart of Racing e do Lexus #87 da Akkodis ASP Team.

Brasileiros

Entre brasileiros, o melhor resultado foi do carro de Felipe Nasr, que competiu com o Porsche Penske #4 ao lado de Nick Tandy e Pascal Werhlein, que terminou na nona colocação. Felipe Drugovich, que também esteve na categoria hipercarros ao lado de Jack Aitken e de Frederik Vesti, teve problemas mecânicos com o Cadillac #311 e abandonou.

Na LMP2, Pietro Fittipaldi, ao lado de Renger van der Zande e David Heinemeier Hansson no Oreca #22, foi sétimo da categoria e 25° no geral. Daniel Schneider, que correu com o Oreca #23 junto dos britânicos Oliver Jarvis e Benjamin Hanley, foi 29° no geral e 11° da categoria.

Na LMGT3, categoria com mais brasileiros, Daniel Serra, com a Ferrari 296 #57 junto de Takeshi Kimura e Casper Stevenson, foi 41° no geral e oitavo na categoria. Custódio Toledo, na Ferrari 296 #150 da AF Course, com Lilou Wadoux e Riccardo Agostin, foi 44ª no geral e 11° na categoria. Dudu Barrichello, no Aston Martin Vantage #10, com Derek Deboer e Valentin Hasse Clot, foi 46° no geral e 13° na categoria. O BMW M4 #31 da Bend Team WRT de Augusto Farfus, que teve Yasser Shahin e Timur Boguslavskiy como companheiros, atropelou um coelho, o que danificou o carro, e abandonou.

Confira resultado final

