Chegou a hora! Nesta quarta-feira (12), começam oficialmente as atividades das 24 Horas de Le Mans de 2024, e aqui está um artigo que você deve ter em mãos durante a qualificação e a corrida para acompanhar todos os participantes, os pilotos, seus carros, suas equipes, os números de cada carro e as categorias envolvidas.

Quantos carros estão competindo nas 24 Horas de Le Mans e em quais categorias?

A principal categoria em Le Mans será a dos Hipercarros, e Le Mans deste ano tem um número recorde de inscrições, com 23 carros e 69 pilotos.

Entre eles estarão vários vencedores, como Sebastien Buemi com a Toyota, ou os atuais vencedores com a Ferrari, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Na categoria hipercarros, temos três brasileiros: Felipe Nasr corre no #4 da Porsche Penske Motorsport, enquanto Pipo Derani e Felipe Drugovich estão juntos no Cadillac #311 da Wheelen

A segunda categoria de protótipos será a LMP2, que desapareceu do WEC para este ano, mas estará em Le Mans, com 16 carros e 48 pilotos. Esta é a única classe que não conta com brasileiros no grid.

A outra categoria que lutará pela glória em Le Mans é a LMGT3, onde também haverá 23 carros com 69 pilotos. Temos mais três brasileiros na classe, incluindo os dois que disputam integralmente a temporada do WEC. Augusto Farfus corre com o BMW M4 GT3 #31 da equipe WRT, enquanto Nicolas Costa faz sua estreia na prova com o McLaren 720S GT3 Evo #59 da United Autosport. Para fechar, Daniel Serra retorna à prova a bordo da Ferrari 296 GT3 #86 da GR Racing.

No total, o grid será composto por 62 carros e um total de 186 pilotos.

As pinturas de todos os carros em Le Mans 2024

Hipercarros - número, equipe, carro e pilotos

21

LMP2 - Número, equipe, carro e pilotos

15

LMGT3 - Número, equipe, carro e pilotos

23

Pilotos e carros inscritos para as 24 Horas de Le Mans 2024

N° Equipe Carro Pilotos Hipercarros - 23 carros 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber Alex Lynn Alex Palou 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon 4 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Mathieu Jaminet Felipe Nasr Nick Tandy 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Matt Campbell Michael Christensen Frederic Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kevin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Híbrido José María "Pechito" López Kamui Kobayashi Nick de Vries 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Híbrido Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay Antonio Serravalle 12 Hertz Team JOTA Porsche 963 Will Stevens Norman Nato Callum Ilott 15 BMW M Team WRT BMW M Híbrido V8 Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann 19 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63 Romain Grosjean Antonio Caldarelli Matteo Cairoli 20 BMW M Team WRT BMW M Híbrido V8 Sheldon Van der Linde Robin Frijns René Rast 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsurg Charles Milesi 36 Alpine Endurance Team Alpine A424 Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxiviere 38 Hertz Team JOTA Porsche 963 Oliver Rasmussen Philip Hanson Jenson Button 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63 Mirko Bortolotti Daniil Kvyat Edoardo Mortara 83 AF Corse Ferrari 499P Robert Kubica Robert Shwartzman

Yifei Ye 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Nico Müller Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Stoffel Vandoorne Paul Di Resta Loic Duval 99 Proton Competition Porsche 963 Neel Jani Harry Tincknell Julien Andlauer

311 Wheelen Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Pipo Derani Jack Aitken Felipe Drugovich LMP2 - 16 carros Em negrito, participando da Pro/Am 9 Proton Competition Oreca 07-Gibson Jonas Ried Maceo Capietto Bent Viscaal 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Patrick Pilet Stéphane Richelmi 14 AO by TF Oreca 07-Gibson PJ Hyett Louis Deletraz Alex Quinn 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Bijoy Garg Nolan Siegel 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Ben Keating Filipe Albuquerque Ben Hanley 24 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Fabio Scherer David Hansson Kyffin Simpson 25 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson Matthias Kaiser Olli Caldwell Roman de Angelis 28 IDEC Sporte Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Jib van Uitert Reshad de Gerus 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson John Falb James Allen Jean-Baptiste Simmenauer 33 DKR Engineering Oreca 07-Gibson Alexander Mattschull Rene Binder Laurents Horr 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Vladislav Lomko Clément Novalak 37 Cool Racing Oreca 07-Gibson Lorenzo Fluxá Malthe Jaobsen Ritomo Miyata 45 Crowdstrike Racing by APR Oreca 07-Gibson George Kurtz Colin Braun Nicky Catsburg 47 Cool Racing Oreca 07-Gibson Naveen Rao Matthew Bell Frederik Vesti 65 Panis Racing Oreca 07-Gibson Rodrigo Sales Mathias Beche Scott Huffaker 183 AF Corse Oreca 07-Gibson François Perrodo Ben Barnicoat Nicolas Varrone LMGT3 - 23 carros 27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas 31 Team WRT BMW M4 GT3 Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus 44 Proton Competition Ford Mustang GT3 Christian Ried Ben Tuck Christopher Mies 46 Team WRT BMW M4 GT3 Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin 54 Vista AF Corse Ferrari 296 GT3 Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon 55 Vista AF Corse Ferrari 296 GT3 François Heriau Simon Mann Alessio Rovera 59 United Autosports McLaren 720S GT3 James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy 60 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera 66 JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 Giacomo Petrobelli Larry ten Voorde Salih Yoluc 70 Inception Racing McLaren 720S GT3 Evo Brendan Uribe Ollie Millroy Frederick Schandorff 77 Proton Competition Ford Mustang GT3 Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker 78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 Arnold Robin Timur Boguslavskiy Kelvin van der Linde 81 TF Sport Corvette Z06 GT3.R Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood 82 TF Sport Corvette Z06 GT3.R Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Dani Juncadella 85 Iron Dames Porsche 911 RSR-19 Sarah Bovy Michelle Gatting Doriane Pin 86 GR Racing Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Daniel Serra Riccardo Pera 87 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 Takeshi Kimura Esteban Masson Jack Hawksworth 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen 91 Manthey EMA Porsche 911 Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz 92 Manthey PureXRacing Porsche 911 Aliaksandr Malykhin Joel Sturm Klaus Bachler 95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo Hiroshi Hamaguchi Nicolas Pino Marino Sato 155 Spirit of Race Ferrari 296 LMGT3 Johnny Laursen Conrad Laursen Jordan Taylor 777 D'Station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Erwan Bastard Marco Sorensen

Além disso, há três carros na lista de espera para o caso de haver necessidade de substituir um competidor de última hora:

NO. Classe Equipe CARRO 79 Hipercarro Proton Competition Porsche 963 43 LMP2 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson 41 LMP2 StaySail Motorsport Oreca 07-Gibson

