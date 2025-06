Como são as 24 Horas de Le Mans para os mecânicos das equipes?

Enquanto os pilotos estão na linha de frente nas 24 Horas de Le Mans, há muita coisa acontecendo nas garagens. Mesmo bem antes de a corrida estar no radar dos pilotos, os mecânicos estão trabalhando dia e noite a caminho da maior corrida do ano no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Sem uma equipe por trás dos pilotos, não há sucesso. Da mesma forma, Baptiste Quintin, de 25 anos, desempenha um papel importante na equipe de hipercarros da Peugeot. Ele passou por classes menores de protótipos até chegar à equipe francesa, onde trabalha há dois anos na posição de mecânico de chassi do Peugeot #93. Ele também pode ser visto em ação nas paradas nos boxes, quando precisa afrouxar e apertar os pneus com a pistola de rodas na frente do 9X8 2024 LMH.

A preparação para as 24 Horas de Le Mans começou para Quintin já no final do ano passado, segundo ele disse em uma entrevista ao Motorsport.com. "Do Bahrein, os carros foram direto para o Catar, mas, ao mesmo tempo, preparamos uma evolução na fábrica, que teve de ir para o Catar para ser testada para Le Mans. Portanto, desde o Catar, estávamos nos preparando para Le Mans".

No Circuit de la Sarthe, no entanto, as coisas ainda não saíram como planejado para a Peugeot. O 9X8 conseguiu se manter longe de grandes problemas, mas não teve a velocidade necessária para avançar para a Hyperpole.

"Correu bem em termos de trabalho", diz Quintin. "Como mecânico, é um pouco difícil estar concentrado e sempre preparado para tudo quando você sabe que o carro não está funcionando como você gostaria. Mas, operacionalmente, tudo correu muito bem".

O Motorsport.com conversou com Quintin na sexta-feira, um dia antes do início das 24 Horas de Le Mans. Para um mecânico como Quintin, essa sexta-feira é apenas a preparação para o aquecimento de sábado.

"Verificamos tudo hoje à noite. Amanhã vamos ao circuito para as verificações finais". Esse processo, explica Quintin, é relativamente curto. "Uma pequena verificação do peso do carro, como o equilíbrio e o ajuste. Mas nada de importante em termos de mudanças para o ritmo", enfatiza.

Estresse no início

O aquecimento pode durar apenas 15 minutos, mas ainda assim é uma sessão importante para os mecânicos. "Se algo der errado, temos apenas uma hora antes de sair para o grid, então é muito apertado", ressalta Quintin.

Assim que a sessão estiver livre de problemas, o foco se volta para as 24 Horas de Le Mans. Como mecânico de chassi, suas tarefas geralmente terminam, embora, como equipe de box, ele não precise ficar entediado. O nervosismo é maior no início da corrida.

"Tudo pode acontecer nesse momento, especialmente em Le Mans", Quintin compartilha seu maior momento de estresse nessa corrida. "Depois disso, o estresse diminui um pouco mais. São duas voltas de estresse, depois podemos dormir!", brinca o mecânico.

Durante as 24 Horas de Le Mans, Quintin tem que garantir que as rodas dianteiras do Peugeot 9X8 sejam trocadas o mais rápido possível. Ele também tem que ajudar os motoristas a tirar os cintos de segurança.

Em resumo, Quintin tem muitas tarefas como mecânico e nunca fica entediado nem por um momento. Ele e sua equipe provaram que os pit stops são bons para ele e sua equipe ao vencerem o desafio de pit stop na terça-feira. Eles fizeram um pit stop no menor tempo: 8s830.

"Foi um momento muito bom, nós gostamos muito", lembrou ele. "Mas para obter resultados como esse, precisamos praticar e trabalhar muito na fábrica - antes e depois do evento. Sempre que podemos praticar um pit stop, nós o fazemos. É muito importante e, em última análise, a qualidade de nossos pit stops pode afetar o resultado. Portanto, é muito importante praticar isso".

Quintin gosta igualmente das duas funções na Peugeot, embora veja os pit stops como a "parte divertida" do trabalho. "E quando as coisas correm muito bem, isso é para aproveitar e podemos realmente comemorar", explica ele. "Mas quando cometemos erros na configuração do carro, isso realmente tem um efeito negativo".

"Se errarmos em um pit stop e levarmos 12 segundos em vez de 10, então erramos, mas não é tão ruim assim. Mas se não ajustamos uma peça corretamente e ela se quebra durante a corrida, forçando o carro a abandonar, isso é mais prejudicial. O pit stop é algo que todos podem ver, mas as pessoas não veem o trabalho que fazemos para montar o carro".

Momentos de descanso

Durante as 24 Horas de Le Mans, há sempre uma chance de surgirem problemas com o carro. Mesmo assim, Quintin pode fazer a sua parte, já que, como mecânico de chassi, ele sabe melhor onde as peças se encaixam. Dessa forma, ele pode orientar sua equipe nesse processo.

Ele mesmo tem um cronograma definido para a corrida. "Temos um cronograma muito apertado, um cronograma muito apertado que temos que respeitar e para o qual temos que nos preparar", explica.

Portanto, embora o cronograma seja apertado e o sono seja necessário, Quintin também não quer perder muito da ação. "Eu gostaria de ficar no box em frente à TV e acompanhar a corrida sempre que puder", ele ri. "E posso dormir quando quiser, porque será uma corrida long.."

A propósito, ele diz que dormir está sendo bom para ele. "O som dos carros é a melhor maneira de dormir", afirma Quintin. "Eu gosto muito. Não me afeta, então posso dormir o dia todo."

O fato dos mecânicos às vezes adormecerem no início da corrida tem um bom motivo, de acordo com Quintin. "Le Mans é especial porque não se trata apenas da corrida e dos treinos livres: tudo começou na semana passada. Já estamos cansados de toda a semana e isso se acumula. Então, no início da corrida, estamos cansados e podemos cair no sono muito rapidamente".

Além disso, apesar das muitas tarefas que Quintin tem de realizar, há muitos momentos de descanso. "Se a corrida correr bem, não precisaremos fazer nada além dos pit stops. São cerca de quatro ou cinco minutos de cada vez", explica o mecânico, referindo-se ao tempo de aquecimento e preparação.

"Se tudo correr bem, não estaremos completamente de prontidão e em modo de estresse. Também podemos relaxar durante a corrida". E se ele precisar estar alerta, há uma solução que sempre funciona: "Muito café. Com açúcar".

Quando as 24 Horas de Le Mans terminarem, Quintin já sabe o que é o primeiro item de sua lista de tarefas. "Então, eu beberia um copo grande de cerveja!", ele ri. No entanto, não haverá muito tempo para relaxar. "Le Mans é apenas uma corrida nesta temporada. Quando a corrida terminar, temos que voltar ao trabalho e nos preparar para São Paulo daqui a duas semanas. Ainda temos algum trabalho a fazer".

