Integrante da “Tríplice Coroa” do automobilismo mundial, as 24 Horas de Le Mans terão neste final de semana a disputa de sua 93ª edição no Circuit de la Sarthe, na França. E, pela segunda vez consecutiva, o brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts | Stilo) estará presente, mais uma vez competindo na equipe americana Whelen Cadillac.

Campeão da Fórmula 2 em 2022, Drugovich tinha a possibilidade de fazer sua estreia na F1 também neste final de semana, uma vez que Lance Stroll, piloto titular da Aston Martin poderia não participar do GP do Canadá por conta de uma lesão.

Entretanto, Stroll teve sua participação no GP anunciada pela equipe inglesa e, assim, Drugovich confirmou que disputará a mais tradicional e famosa prova de endurance do automobilismo mundial.

“Já está tudo decidido e definido. Estou feliz por competir em Le Mans mais uma vez, da mesma forma que estaria se eu fosse competir no GP do Canadá”, resumiu o piloto de Maringá (PR). “Tudo tranquilo e a partir de agora o foco é 100% em Le Mans”, emendou.

Nesta quarta-feira foi disputada a primeira parte da tomada de tempos em Le Mans para os Hypercar, a categoria em que Felipe Drugovich divide a pilotagem do Cadillac V-Series.R com o dinamarquês Frederik Vesti e com o britânico Jack Aitken.

“Terminamos em 9º, um bom resultado que nos colocou entre os 15 primeiros, o que era o nosso objetivo inicial, pois assim temos direito da disputar a Hyperpole 1. Depois, os 10 primeiros irão à Hyperpole 2 e o mais rápido será o pole position”, explicou Drugovich. “O carro está muito bom e competitivo. Um Cadillac foi pole ontem e isso mostra seu potencial de velocidade. Estamos otimistas”, finalizou.

A 93ª edição das 24 Horas de Le Mans terá transmissão ao vivo no YouTube pelo Esporte na Band.

