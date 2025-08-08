Ex-piloto do WEC é preso por lavagem de dinheiro; entenda

O ex-piloto de corrida e proprietário de equipe Frits van Eerd terá que passar um tempo atrás das grades: o holandês, que foi preso em setembro de 2022 por suspeita de lavagem de dinheiro, foi condenado a dois anos de prisão.

No ano passado, foi relatado inicialmente que a suspeita de lavagem de dinheiro não havia sido comprovada, razão pela qual Van Eerd, que recentemente havia se retirado dos olhos do público, ficou visivelmente surpreso. Depois que a sentença foi proferida, ele deixou a sala do tribunal às pressas e sem fazer comentários.

Frits van Eerd, que também é conhecido como diretor administrativo da rede de supermercados holandesa Jumbo, chegou a se movimentar nos círculos do crime de drogas, explicou o juiz presidente. Ele considerou o ex-piloto de corrida culpado de lavagem de dinheiro, suborno ("corrupção extraoficial") e falsificação.

Ex-piloto de corrida culpado de lavagem de dinheiro

A sentença foi ainda maior do que a exigida originalmente pelo Ministério Público. Eles também pediram dois anos, mas oito meses foram suspensos. O juiz, no entanto, impôs a sentença completa de dois anos sem liberdade condicional.

Não sem razão: a acusação de lavagem de dinheiro dizia respeito a uma quantia de mais de 427 mil euros, que foi encontrada em sua casa, inclusive em uma geladeira e em vários envelopes escondidos em livros.

Frits van Eerd competiu na classe LMP2 do WEC Foto: Motorsport Images

O segundo réu, o negociante de carros Theo E., com quem Van Eerd havia feito negócios extensos e duvidosos, apesar de sua reputação criminal, também foi condenado por lavagem de dinheiro, entre outras coisas. Ele ainda terá que passar três anos e meio atrás das grades.

Frits van Eerd com um passado no automobilismo

Van Eerd competiu no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) a partir da temporada 2018/19 e comemorou a vitória nas 6 Horas de Fuji de 2019, juntamente com Giedo van der Garde e Nyck de Vries. Na temporada de 2021, o holandês chegou a vencer o Troféu de Endurance LMP2 para pilotos Pro-Am.

Van Eerd então mudou para a série americana IMSA. Sua equipe terminou entre as três primeiras na classe LMP2 em Daytona, Sebring e Watkins Glen. van Eerd foi preso antes do final da temporada em Road Atlanta e, desde então, se aposentou do automobilismo.

Apesar da decisão já ter sido tomada, o advogado de Van Eerd indicou que apresentará uma apelação e, por isso, o veredito pode vir a mudar.

