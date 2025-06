F1 - Drugovich: Estou pensando em Le Mans para não enlouquecer

Felipe Drugovich está totalmente focado nas 24 Horas de Le Mans, também porque no momento ainda não está claro o que acontecerá em relação à sua possível ‘utilização’ na Fórmula 1 para o GP do Canadá.

Na sexta-feira, o brasileiro apareceu junto com seu companheiro de equipe Frederik Vesti, enquanto eram realizadas as verificações técnicas no Cadillac #311 que ele terá que dividir com o dinamarquês e Jack Aitken no Circuito de La Sarthe.

Subindo ao palco, Drugovich expressou sua satisfação por estar de volta à França para correr pela Action Express Racing, explicando que no momento é isso que importa.

"É ótimo estar de volta aqui, depois de me divertir tanto no ano passado; venho falando sobre isso há semanas, foi fantástico vivenciar a atmosfera nas ruas, com os fãs, e eu realmente esperava voltar", disse o piloto de Maringá (PR).

"Acho que teremos um bom pacote este ano, também porque somos quatro Cadillacs, então, por enquanto, posso dizer que tudo é realmente emocionante e promissor."

Um comentário sobre sua situação contratual, que o coloca como o primeiro reserva da Aston Martin na F1, também foi inevitável. Como se sabe, Lance Stroll passou por uma cirurgia no punho e sua presença em Montreal na próxima semana permanece incerta.

Isso consequentemente mantém Drugovich em dúvida: continuando a trabalhar para Le Mans e mantendo o telefone sempre ligado, esperando por uma possível chamada para substituir o canadense, mesmo que pareça que nada pode acontecer sobre esse assunto antes da semana que vem.

“Quando comecei a correr com protótipos, o Aston Martin LMH ainda não estava pronto, então foi fácil escolher a Cadillac. Estou muito feliz em ver o Valkyrie aqui, e fiquei muito feliz em participar de Le Mans em 2024 com o V-Series.R, e me chamaram de volta para as 24 Horas de Daytona, então estou feliz com a minha posição no momento.”

"Vou me concentrar totalmente neste compromisso e quero acreditar que farei a melhor corrida do ano. É claro que há oportunidades para tudo na vida e ainda não sei o que vai acontecer, então minha abordagem continua focada neste compromisso."

“Se eu começasse a pensar no que poderia acontecer, correria o risco de enlouquecer e perder o foco em tudo, então prefiro viver normalmente como se nada tivesse acontecido. E nas últimas duas semanas, nada aconteceu, mesmo que eu esteja obviamente falando com os rapazes da F1. Essa é a situação e eu sou o possível reserva para eles.”

