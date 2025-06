Ferrari #50 é desclassificada das 24h de Le Mans; entenda

A Ferrari 499P #50 foi desclassificada das 24 Horas de Le Mans de 2025 após ser reprovada nas verificações técnicas pós-corrida.

Pilotada por Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, a Ferrari terminou em quarto lugar na classificação geral, apenas 29s666 atrás da Ferrari satélite vencedora e a 1s179 do pódio, mas foi constatado que violou os regulamentos técnicos da asa traseira de duas maneiras.

Primeiramente, a área de suporte da asa traseira estava com quatro parafusos faltando em comparação com a versão homologada do carro, o que a Ferrari reconheceu não estar em conformidade com as regras.

Além disso, "uma deflexão da asa traseira de 52 mm foi registrada durante o teste pós-corrida, enquanto o Artigo 3.8.7 do Regulamento Técnico da LMH define a deflexão máxima permitida em 15 mm", relataram os comissários.

A Ferrari argumentou que "a deflexão excessiva estava relacionada à falta de parafusos" e insistiu que não houve "ganho de desempenho", mas os comissários observaram que a Ferrari #50 atingiu sua velocidade máxima na volta 380 de 387 – o que implica que houve um ganho de desempenho graças à redução do arrasto.

Um mecânico da Ferrari teria notado a ausência de um parafuso às 15h23, menos de uma hora antes do final da corrida, mas a equipe da AF Corse não tomou nenhuma medida corretiva.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

A não conformidade do carro com os regulamentos técnicos era motivo suficiente para desclassificação, insistiram os comissários, mas, mais importante, eles apontaram que isso representava um risco potencial, pois "a montagem irregular e incompleta do suporte da asa traseira apresenta risco de falha estrutural sob estresse ou fadiga em alta velocidade".

A desclassificação do carro #50 promove o Cadillac #12 (Lynn-Nato-Stevens) para a quarta posição, com o Toyota #7, o Porsche #5, o Cadillac #38 e todos os outros competidores classificados subindo uma posição na classificação.

Isso torna a disputa pelo título do Campeonato Mundial de Endurance de 2025 da equipe #50 significativamente mais difícil, já que agora está 48 pontos atrás do carro irmão #51 na classificação.

