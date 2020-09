GALERIA: As melhores imagens dos carros no amanhecer de Le Mans

As 24 Horas de Le Mans é uma prova única dentro do esporte a motor, sendo considerada uma das mais importantes do mundo. E são muitos elementos que tornam o evento um dos mais aguardados pelos pilotos, equipes e fãs.

Um deles é o belíssimo amanhecer no circuito de Sarthe, que sempre rende grandes fotografias dos carros junto ao nascer do Sol.

Confira na galeria abaixo alguns dos cliques mais belos do amanhecer na edição de 2020:

Galeria Lista #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Nyck de Vries 1 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Nyck de Vries 2 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07 Gibson: Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry, Will Stevens 3 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella 4 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #36 Signatech Alpine Elf Alpine A470 - Gibson: Thomas Laurent, Andre Negrao, Pierre Ragues 5 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Floersch, Beitske Visser 6 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 7 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #35 Eurasia Motorsport Ligier JSP217 - Gibson: Nobuya Yamanaka, Nicholas Foster, Roberto Merhi 8 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #3 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Romain Dumas, Nathanael Berton, Louis Deletraz 9 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #42 Cool Racing Oreca 07: Nicolas Lapierre, Antonin Borga, Alexandre Coigny 10 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #3 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Romain Dumas, Nathanael Berton, Louis Deletraz 11 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #4 ByKolles Racing Team Enso CLM P1/01 - Gibson: Tom Dillmann, Bruno Spengler, Oliver Webb 12 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07 Gibson: Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry, Will Stevens 13 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella 14 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #55 Spirit of Race Ferrari 488 GTE Evo: Duncan Cameron, Matthew Griffin, Aaron Scott 15 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #57 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Ben Keating, Felipe Fraga, Jeroen Bleekemolen 16 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO: Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola, Paolo Ruberti 17 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #63 Weathertech Racing Ferrari 488 GTE EVO: Cooper Macneil, Toni Vilander, Jeffrey Segal 18 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi 19 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #72 Hub Auto Racing Ferrari 488 GTE EVO: Morris Chen, Tom Blomqvist, Marcos Gomes 20 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #70 MR Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Vincent Abril, Kei Cozzolino 21 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #70 MR Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Vincent Abril, Kei Cozzolino 22 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi 23 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #78 Proton Competition: Horst Felbermayr Jr, Michele Beretta, Max van Splunteren 24 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi 25 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi 26 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #75 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO: Rino Mastronardi, Matteo Cressoni, Andrea Piccini 27 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR: Christian Ried, Riccardo Pera, Matt Campbell 28 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #82 Risi Competizione Ferrari 488 EVO: Olivier Pla, Sebastien Bourdais, Jules Gounon 29 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #86 Gulf Racing Porsche 911 RSR: Michael Wainwright, Benjamin Barker, Andrew Watson 30 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #90 TF Sport Aston Martin Vantage AMR: Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam 31 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 32 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 33 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Nicki Thiim, Marco Sorensen, Richard Westbrook 34 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki 35 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images Empty grandstands at sunset 36 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #99 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR: Vutthikorn Inthraphuvasak, Lucas Legeret, Julien Piguet 37 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, Ross Gunn, Augusto Farfus 38 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Maxime Martin, Alex Lynn, Harry Tincknell 39 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato 40 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato 41 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #17 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson: Dwight Merriman, Kyle Tilley, Jonathan Kennard 42 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #16 G-Drive Racing by Algarve Oreca 07 - Gibson: Ryan Cullen, Oliver Jarvis, Nick Tandy 43 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato 44 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #25 Algarve Pro Racing Oreca 07 - John Falb, Simon Trummer, Matthew McMurry 45 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #26 G-Drive Racing Oreca 07: Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen 46 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi 47 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi 48 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, Ross Gunn, Augusto Farfus 49 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor 50 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #35 Eurasia Motorsport Ligier JSP217 - Gibson: Nobuya Yamanaka, Nicholas Foster, Roberto Merhi 51 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #47 Cetilar Racing, Dallara P217 - Gibson: Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Andrea Bellichi 52 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 53 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #3 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Romain Dumas, Nathanael Berton, Louis Deletraz 54 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #57 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Ben Keating, Felipe Fraga, Jeroen Bleekemolen 55 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #57 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Ben Keating, Felipe Fraga, Jeroen Bleekemolen 56 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE EVO: Richard Heistand, Maxwell Root, Jan Magnussen 57 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #16 G-Drive Racing by Algarve Oreca 07 - Gibson: Ryan Cullen, Oliver Jarvis, Nick Tandy 58 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #17 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson: Dwight Merriman, Kyle Tilley, Jonathan Kennard 59 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi 60 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 61 / 114 Foto de: JEP / Motorsport Images #56 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Egidio Perfetti, Larry Ten Voorde, Matteo Cairoli 62 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #56 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Egidio Perfetti, Larry Ten Voorde, Matteo Cairoli 63 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #57 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Ben Keating, Felipe Fraga, Jeroen Bleekemolen 64 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #57 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Ben Keating, Felipe Fraga, Jeroen Bleekemolen 65 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #62 Red River Sport Ferrari 488 GTE EVO: Bonamy Grimes, Johnny Mowlem, Charles Hollings 66 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #61 Luzich Racing Ferrari 488 GTE Evo: Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri Jr., Come Ledogar 67 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 68 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Evo: Richard Heistand, Maxwell Root, Jan Magnussen 69 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Evo: Richard Heistand, Maxwell Root, Jan Magnussen 70 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola, Paolo Ruberti 71 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella 72 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #57 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Ben Keating, Felipe Fraga, Jeroen Bleekemolen 73 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #57 Team Project 1 Porsche 911 RSR: Ben Keating, Felipe Fraga, Jeroen Bleekemolen 74 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #62 Red River Sport Ferrari 488 GTE EVO: Bonamy Grimes, Johnny Mowlem, Charles Hollings 75 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #62 Red River Sport Ferrari 488 GTE EVO: Bonamy Grimes, Johnny Mowlem, Charles Hollings 76 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 77 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 78 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #72 Hub Auto Racing Ferrari 488 GTE Evo: Morris Chen, Tom Blomqvist, Marcos Gomes 79 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #77 Proton Competition Porsche 911 RSR: Christian Ried, Riccardo Pera, Matt Campbell 80 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #78 Proton Competition Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr Jr., Michele Beretta, Max van Splunteren 81 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #78 Proton Competition Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr Jr., Michele Beretta, Max van Splunteren 82 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #71 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Davide Rigon, Miguel Molina, Sam Bird 83 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #71 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Davide Rigon, Miguel Molina, Sam Bird 84 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #90 TF Sport Aston Martin Vantage: Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam 85 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Marco Sorensen, Nicki Thiim, Richard Westbrook 86 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #88 Proton Competition Porsche 911 RSR: Thomas Preining, Dominique Bastien, Adrien De Leener 87 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 88 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 89 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 90 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #90 TF Sport Aston Martin Vantage: Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam 91 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #90 TF Sport Aston Martin Vantage: Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam 92 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 93 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR: Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor 94 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage: Paul Dalla Lana, Augusto Farfus, Ross Gunn 95 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Marco Sorensen, Nicki Thiim, Richard Westbrook 96 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage: Paul Dalla Lana, Augusto Farfus, Ross Gunn 97 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 98 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato 99 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Filipe Albuquerque, Paul Di Resta 100 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Filipe Albuquerque, Paul Di Resta 101 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Filipe Albuquerque, Paul Di Resta 102 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #3 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Romain Dumas, Nathanaël Berthon, Louis Delétraz 103 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #47 Cetilar Rcing Dallara P217 - Gibson: Roberto Lacorte, Andrea Belicchi, Giorgio Sernagiotto 104 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #29 Racing Team Nederland Dallara P217: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Nyck De Vries 105 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470: Thomas Laurent, André Negrão, Pierre Ragues 106 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #27 Dragonspeed Oreca 07 - Gibson: Henrik Hedman, Ben Hanley, Renger Van Der Zande 107 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #34 Inter Europol Competition Ligier JSP217 - Gibson: Jakub Smiechowski, Rene Binder, Matevos Isaakyan 108 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #32 United Autosports Oreca 07 - Gibson: William Owen, Alex Brundle, Job Van Uitert 109 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #3 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Romain Dumas, Nathanaël Berthon, Louis Delétraz, #25 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson: John Falb, Simon Trummer, Matt McMurry 110 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 111 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 112 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 113 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Filipe Albuquerque, Paul Di Resta 114 / 114 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

