Neste fim de semana, o mundo do esporte a motor volta suas atenções para a França, mais especificamente o circuito de Sarthe para mais uma 24 Horas de Le Mans. Essa será a 88ª edição de uma das provas mais importantes do automobilismo mundial, e as equipes já se preparam para entrar na pista a partir da quinta.

Com sete brasileiros no grid distribuídos entre as quatro classes (LMP1, LMP2, LMGTE Pro e LMGTE Am), a prova acontecerá com portões fechados devido à pandemia. Nesta quarta, as equipes passaram pelas inspeções que autorizam a entrada dos carros na pista para amanhã, quando acontecerão duas sessões de treinos livres sob a luz do dia, além de uma noturna, e a primeira parte do treino classificatório.

Confira abaixo as fotos do paddock do circuito de Sarthe e veja alguns dos melhores detalhes dos carros que buscarão o título das 24 Horas de Le Mans:

Galeria Lista #36 Signatech Alpine ELF - Alpine A470 - Gibson: Pierre Ragues, Andre Negrão, Thomas Laurent 1 / 85 Foto de: Paul Foster #29 Racing Team Nederland Dallara P217: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Nyck De Vries 2 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #3 Rebellion Racing Rebellion R-13: Gibson Romain Dumas, Nathanaël Berthon, Louis Delétraz 3 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #3 Rebellion Racing Rebellion R-13: Gibson Romain Dumas, Nathanaël Berthon, Louis Delétraz 4 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #32 United Autosports Oreca 07 - Gibson: William Owen, Alex Brundle, Job Van Uitert 5 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470: Thomas Laurent, André Negrão, Pierre Ragues 6 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470: Thomas Laurent 7 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470: Thomas Laurent, André Negrão, Pierre Ragues 8 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470: Thomas Laurent 9 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Beitske Visser 10 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470: Thomas Laurent 11 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Beitske Visser 12 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 13 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Sophia Flörsch 14 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470: Thomas Laurent 15 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 16 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon 17 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 18 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 19 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 20 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitzke Visser 21 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 22 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 23 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #72 Hub Auto Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Morris Chen, Tom Blomqvist, Marcos Gomes 24 / 85 Foto de: Paul Foster #54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella 25 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #52 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Cristoph Ulrich, Steffen Görig, Alexander 26 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 27 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 28 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella 29 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #61 Luzich Racing Ferrari 488 GTE Evo: Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri, Come Ledogar 30 / 85 Foto de: Luzich Racing #72 Hub Auto Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Morris Chen, Tom Blomqvist, Marcos Gomes 31 / 85 Foto de: Paul Foster #72 Hub Auto Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Morris Chen, Tom Blomqvist, Marcos Gomes 32 / 85 Foto de: Paul Foster #72 Hub Auto Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Morris Chen, Tom Blomqvist, Marcos Gomes 33 / 85 Foto de: Paul Foster #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 34 / 85 Foto de: Toyota Racing #85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting 35 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #90 TF Sport Aston Martin Vantage: Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam 36 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage: Paul Dalla Lana, Augusto Farfus, Ross Gunn 37 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt Detail #28 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson: Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Richard Bradley 38 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt Logo de Motorsport TV en Le Mans 39 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt Recta de meta de Le Mans 40 / 85 Foto de: Rainier Ehrhardt #26 G-Drive Racing - Aurus 01 - Gibson: Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen 41 / 85 Foto de: Paul Foster #1 Rebellion Racing - Rebellion R-13 - Gibson: Bruno Senna, Norman Nato, Gustavo Menezes 42 / 85 Foto de: Paul Foster #27 Dragonspeed USA - Oreca 07 - Gibson: Henrik Hedman, Ben Hanley, Renger Van Der Zande 43 / 85 Foto de: Paul Foster #3 Rebellion Racing - Rebellion R-13 - Gibson: Nathanae?l Berthon, Romain Dumas, Louis Delétraz 44 / 85 Foto de: Paul Foster #32 United Autosports - ORECA 07 - Gibson: Alex Brundle, Will Owen, Job Van Uitert 45 / 85 Foto de: Paul Foster #38 Jota - Oreca 07 - Gibson: Anthony Davidson, Antonio-Felix Da Costa, Roberto Gonzalez 46 / 85 Foto de: Paul Foster #61 Luzich Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri, Come Ledogar 47 / 85 Foto de: Paul Foster #55 Spirit of Race - Ferrari 488 GTE EVO: Duncan Cameron, Aaron Scott, Matthew Griffin 48 / 85 Foto de: Paul Foster #52 AF Corse - Ferrari 488 GTE Evo: Cristoph Ulrich, Steffen Görig, Alexander West 49 / 85 Foto de: Paul Foster #52 AF Corse - Ferrari 488 GTE Evo: Cristoph Ulrich, Steffen Görig, Alexander West 50 / 85 Foto de: Paul Foster #61 Luzich Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri, Come Ledogar 51 / 85 Foto de: Paul Foster #61 Luzich Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri, Come Ledogar 52 / 85 Foto de: Paul Foster #63 Weathertech Racing - Ferrari 488 GTE EVO: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeffrey Segal 53 / 85 Foto de: Paul Foster #63 Weathertech Racing - Ferrari 488 GTE EVO: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeffrey Segal 54 / 85 Foto de: Paul Foster #78 Proton Competition - Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr jr, Michele Beretta, Max Van Splunteren 55 / 85 Foto de: Paul Foster #8 Toyota Gazoo Racing - Toyota TS050 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley, #7 Toyota Gazoo Racing - Toyota TS050 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 56 / 85 Foto de: Paul Foster #78 Proton Competition - Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr jr, Michele Beretta, Max Van Splunteren 57 / 85 Foto de: Paul Foster #8 Toyota Gazoo Racing - Toyota TS050 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 58 / 85 Foto de: Paul Foster #78 Proton Competition - Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr jr, 59 / 85 Foto de: Paul Foster #70 MR Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Takeshi Kimura, Vincent Abril, Kei Cozzolino 60 / 85 Foto de: Paul Foster #78 Proton Competition - Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr jr, Michele Beretta, Max Van Splunteren 61 / 85 Foto de: Paul Foster #85 Iron Lynx - Ferrari 488 GTE Evo: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting 62 / 85 Foto de: Paul Foster #78 Proton Competition - Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr jr, Michele Beretta, Max Van Splunteren 63 / 85 Foto de: Paul Foster #88 Dempsey-Proton Racing - Porsche 911 RSR: Thomas Preining, Dominique Bastien, Adrien De Leener 64 / 85 Foto de: Paul Foster #91 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Richard Lietz, Gianmaria Bruni, Frédéric Makowiecki 65 / 85 Foto de: Paul Foster #91 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Richard Lietz, Gianmaria Bruni, Frédéric Makowiecki 66 / 85 Foto de: Paul Foster #92 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor 67 / 85 Foto de: Paul Foster #92 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor 68 / 85 Foto de: Paul Foster #91 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Richard Lietz, Gianmaria Bruni, Frédéric Makowiecki 69 / 85 Foto de: Paul Foster #91 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Richard Lietz, Gianmaria Bruni, Frédéric Makowiecki 70 / 85 Foto de: Paul Foster #92 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor 71 / 85 Foto de: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 72 / 85 Foto de: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 73 / 85 Foto de: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 74 / 85 Foto de: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 75 / 85 Foto de: Paul Foster Circuit de La Sarthe 76 / 85 Foto de: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 77 / 85 Foto de: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 78 / 85 Foto de: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 79 / 85 Foto de: Paul Foster #99 Dempsey-Proton Racing - Porsche 911 RSR: Vutthikorn Inthraphuvasak, Lucas Légeret, Julien Piguet 80 / 85 Foto de: Paul Foster Cartel de Motorsport.com en Le Mans 81 / 85 Foto de: Paul Foster Edificio del Automobile Club de l'Ouest en Le Mans 82 / 85 Foto de: Paul Foster Pit Lane de La Sarthe 83 / 85 Foto de: Paul Foster Pit Lane de La Sarthe 84 / 85 Foto de: Paul Foster La torre Michelin en Le Mans 85 / 85 Foto de: Paul Foster

VÍDEO: Entenda como quebras da Honda deixam Verstappen tenso na Red Bull

PODCAST: Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1