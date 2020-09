Em 2020, a Porsche completa 50 anos de sua primeira vitória nas 24 Horas de Le Mans. Na edição de 1970, Hans Hermann e Richard Attwood venceram com o 917K, em um Top 3 da montadora, que incluía o homem-forte da Red Bull Helmut Marko. E para celebrar o momento de triunfo da montadora, a Porsche programou uma homenagem especial nesta semana.

A Porsche colocou na pista de Sarthe todos os carros da montadora que já venceram em Le Mans ao longo desses 50 anos.

