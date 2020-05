Há exatos 97 anos, os pilotos André Lagache e René Léonard se consagravam como os primeiros vencedores das 24 Horas de Le Mans, a bordo de um Chenard-Walcker, primeiro modelo a vencer a prova de resistência, hoje, mais importante do automobilismo mundial.

De lá para cá, o circuito de La Sarthe consagrou mitos do esporte a motor, retratados em filmes, como Ford vs Ferrari, longa vencedor de dois Oscars, além de ter o Mr. Le Mans, Tom Kristensen, com nove triunfos.

Nas galerias abaixo, confira como se criou o mito de Le Mans, com os principais vencedores, as montadoras e todos os carros.

Galeria Lista Tom Kristensen - 9 vitórias (1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013) 1 / 8 Foto de: Marc Fleury Jacky Ickx - 6 vitórias (1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982) 2 / 8 Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com Derek Bell - 5 vitórias (1975, 1981, 1982, 1986, 1987) 3 / 8 Foto de: LAT Images Frank Biela - 5 vitórias (2000, 2001, 2002, 2006, 2007) 4 / 8 Foto de: Eric Gilbert Emanuele Pirro - 5 vitórias (2000, 2001, 2002, 2006, 2007) 5 / 8 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Olivier Gendebien - 4 vitórias (1958, 1960, 1961, 1962) 6 / 8 Foto de: Sutton Motorsport Images Henri Pescarolo - 4 vitórias (1972, 1973, 1974, 1984) 7 / 8 Foto de: Marc Fleury Yannick Dalmas - 4 vitórias (1992, 1994, 1995, 1999) 8 / 8 Foto de: Jean-Philippe Legrand

Veja as montadoras que mais venceram as 24 Horas de Le Mans:

Galeria Lista Porsche - 19 vitórias (1970–1971, 1976–1977, 1979, 1981–1987, 1994, 1996–1998, 2015–2017) 1 / 12 Foto de: Simon Winson Audi - 13 vitórias (2000–2002, 2004–2008, 2010–2014) 2 / 12 Foto de: Eric Gilbert Ferrari - 9 vitórias (1949, 1954, 1958, 1960–1965) 3 / 12 Foto de: LAT Images Jaguar - 7 vitórias (1951, 1953, 1955–1957, 1988, 1990) 4 / 12 Foto de: Patrick Martinoli Bentley - 6 vitórias (1924, 1927–1930, 2003) 5 / 12 Foto de: Eric Gilbert Alfa Romeo - 4 vitórias (1931–1934) 6 / 12 Foto de: LAT Images Ford - 4 vitórias (1966–1969) 7 / 12 Foto de: LAT Images Matra-Simca - 3 vitórias (1972–1974) 8 / 12 Foto de: LAT Images Peugeot - 3 vitórias (1992–1993, 2009) 9 / 12 Foto de: Eric Gilbert Lorraine-Dietrich - 2 vitórias (1925–1926) 10 / 12 Foto de: Eric Gilbert Bugatti - 2 vitórias (1937, 1939) 11 / 12 Foto de: LAT Images Toyota - 2 vitórias (2018, 2019) 12 / 12 Foto de: Paul Foster

Relembre todos os carros vencedores de Le Mans:

Galeria Lista 1923: Chenard & Walcker Sport 1 / 87 Foto de: Budget Direct André Lagache, René Léonard 1924: Bentley Sport 2 / 87 Foto de: Budget Direct John Duff, Frank Clement 1925: Lorraine-Dietrich B3-6 3 / 87 Foto de: Budget Direct Gérard de Courcelles, André Rossignol 1926: Lorraine-Dietrich B3-6 4 / 87 Foto de: Budget Direct Robert Bloch, André Rossignol 1927: Bentley Sport 5 / 87 Foto de: Budget Direct Dudley Benjafield, Sammy Davis 1928: Bentley 4.5 Litre 6 / 87 Foto de: Budget Direct Woolf Barnato, Bernard Rubin 1929: Bentley Speed 6 7 / 87 Foto de: Budget Direct Woolf Barnato, Henry Birkin 1930: Bentley Speed 6 8 / 87 Foto de: Budget Direct Woolf Barnato, Glen Kidston 1931: Alfa Romeo 8C 2300 9 / 87 Foto de: Budget Direct Earl Howe, Henry Birkin 1932: Alfa Romeo 8C 2300 10 / 87 Foto de: Budget Direct Raymond Sommer, Luigi Chinetti 1933: Alfa Romeo 8C 2300 11 / 87 Foto de: Budget Direct Raymond Sommer, Tazio Nuvolari 1934: Alfa Romeo 8C 2300 12 / 87 Foto de: Budget Direct Luigi Chinetti, Philippe Étancelin 1935: Lagonda M45R Rapide 13 / 87 Foto de: Budget Direct Johnny Hindmarsh, Luis Fontés 1937: Bugatti Type 57G (1936 kein Rennen: Arbeiterstreik) 14 / 87 Foto de: Budget Direct Jean-Pierre Wimille, Robert Benoist 1938: Delahaye 135CS 15 / 87 Foto de: Budget Direct Eugène Chaboud, Jean Trémoulet 1939: Bugatti Type 57S 16 / 87 Foto de: Budget Direct Jean-Pierre Wimille, Pierre Veyron 1949: Ferrari 166 MM (1940 - 1948 kein Rennen: Krieg/Wiederaufbau) 17 / 87 Foto de: Budget Direct Luigi Chinetti, Peter Mitchell-Thomson 1950: Talbot Lago T26 18 / 87 Foto de: Budget Direct Louis Rosier, Jean-Louis Rosier 1951: Jaguar XK 120C 19 / 87 Foto de: Budget Direct Peter Walker, Peter Whitehead 1952: Mercedes-Benz 300SL 20 / 87 Foto de: Budget Direct Hermann Lang, Fritz Riess 1953: Jaguar C-Type 21 / 87 Foto de: Budget Direct Tony Rolt, Duncan Hamilton 1954: Ferrari 375 Plus 22 / 87 Foto de: Budget Direct José Froilán González, Maurice Trintignant 1955: Jaguar D-Type 23 / 87 Foto de: Budget Direct Mike Hawthorn, Ivor Bueb 1956: Jaguar D-Type 24 / 87 Foto de: Budget Direct Ron Flockhart, Ninian Sanderson 1957: Jaguar D-Type 25 / 87 Foto de: Budget Direct Ron Flockhart, Ivor Bueb 1958: Ferrari 250 TR58 26 / 87 Foto de: Budget Direct Olivier Gendebien, Phil Hill 1959: Aston Martin DBR1 27 / 87 Foto de: Budget Direct Carroll Shelby, Roy Salvadori 1960: Ferrari TR59/60 28 / 87 Foto de: Budget Direct Olivier Gendebien, Paul Frère 1961: Ferrari TR61 29 / 87 Foto de: Budget Direct Olivier Gendebien, Phil Hill 1962: Ferrari 330TR1/LM Spyder 30 / 87 Foto de: Budget Direct Olivier Gendebien, Phil Hill 1963: Ferrari 250 P 31 / 87 Foto de: Budget Direct Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini 1964: Ferrari 275 P 32 / 87 Foto de: Budget Direct Jean Guichet, Nino Vaccarella 1965: Ferrari 250 LM 33 / 87 Foto de: Budget Direct Jochen Rindt, Masten Gregory, Ed Hugus 1966: Ford GT40 Mk II 34 / 87 Foto de: Budget Direct Bruce McLaren, Chris Amon 1967: Ford GT40 Mk IV 35 / 87 Foto de: Budget Direct Dan Gurney, A.J. Foyt 1968: Ford GT40 36 / 87 Foto de: Budget Direct Pedro Rodríguez, Lucien Bianchi 1969: Ford GT40 37 / 87 Foto de: Budget Direct Jacky Ickx, Jackie Oliver 1970: Porsche 917K 38 / 87 Foto de: Budget Direct Hans Herrmann, Richard Attwood 1971: Porsche 917K 39 / 87 Foto de: Budget Direct Helmut Marko, Gijs van Lennep 1972: Matra Simca MS670 40 / 87 Foto de: Budget Direct Henri Pescarolo, Graham Hill 1973: Matra Simca 670B 41 / 87 Foto de: Budget Direct Henri Pescarolo, Gérard Larrousse 1974: Matra Simca 670B 42 / 87 Foto de: Budget Direct Henri Pescarolo, Gérard Larrousse 1975: Gulf Mirage GR8 Ford Cosworth DFV 43 / 87 Foto de: Budget Direct Jacky Ickx, Derek Bell 1976: Porsche 936 44 / 87 Foto de: Budget Direct Jacky Ickx, Gijs van Lennep 1977: Porsche 936 45 / 87 Foto de: Budget Direct Jacky Ickx, Hurley Haywood, Jürgen Barth 1978: Renault Alpine A442B 46 / 87 Foto de: Budget Direct Jean-Pierre Jaussaud, Didier Pironi 1979: Porsche 935 K3 47 / 87 Foto de: Budget Direct Klaus Ludwig, Bill Whittington, Don Whittington 1980: Rondeau M 379 B Ford Cosworth 48 / 87 Foto de: Budget Direct Jean Rondeau, Jean-Pierre Jaussaud 1981: Porsche 936/81 49 / 87 Foto de: Budget Direct Jacky Ickx, Derek Bell 1982: Porsche 956 50 / 87 Foto de: Budget Direct Jacky Ickx, Derek Bell 1983: Porsche 956 51 / 87 Foto de: Budget Direct Vern Schuppan, Al Holbert, Hurley Haywood 1984: Porsche 956 52 / 87 Foto de: Budget Direct Klaus Ludwig, Henri Pescarolo 1985: Porsche 956 53 / 87 Foto de: Budget Direct Klaus Ludwig, Paolo Barilla, "John Winter" 1986: Porsche 962C 54 / 87 Foto de: Budget Direct Derek Bell, Hans-Joachim Stuck, Al Holbert 1987: Porsche 962C 55 / 87 Foto de: Budget Direct Derek Bell, Hans-Joachim Stuck, Al Holbert 1988: Jaguar XJR-9 LM 56 / 87 Foto de: Budget Direct Jan Lammers, Johnny Dumfries, Andy Wallace 1989: Sauber C9 Mercedes-Benz 57 / 87 Foto de: Budget Direct Jochen Mass, Manuel Reuter, Stanley Dickens 1990: Jaguar XJR-12 LM 58 / 87 Foto de: Budget Direct John Nielsen, Price Cobb, Martin Brundle 1991: Mazda 787B 59 / 87 Foto de: Budget Direct Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot 1992: Peugeot 905 60 / 87 Foto de: Budget Direct Derek Warwick, Yannick Dalmas, Mark Blundell 1993: Peugeot 905 Evo 1B 61 / 87 Foto de: Budget Direct Geoff Brabham, Christophe Bouchut, Éric Hélary 1994: Dauer-Porsche 962 LM 62 / 87 Foto de: Budget Direct Yannick Dalmas, Hurley Haywood, Mauro Baldi 1995: McLaren F1 GTR 63 / 87 Foto de: Budget Direct Yannick Dalmas, JJ Lehto, Masanori Sekiya 1996: TWR-Porsche WSC-95 64 / 87 Foto de: Budget Direct Manuel Reuter, Davy Jones, Alexander Wurz 1997: TWR-Porsche WSC-95 65 / 87 Foto de: Budget Direct Michele Alboreto, Stefan Johansson, Tom Kristensen 1998: Porsche 911 GT1-98 66 / 87 Foto de: Budget Direct Laurent Aïello, Allan McNish, Stéphane Ortelli 1999: BMW V12 LMR 67 / 87 Foto de: Budget Direct Pierluigi Martini, Yannick Dalmas, Joachim Winkelhock 2000: Audi R8 68 / 87 Foto de: Budget Direct Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro 2001: Audi R8 69 / 87 Foto de: Budget Direct Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro 2002: Audi R8 70 / 87 Foto de: Budget Direct Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro 2003: Bentley Speed 8 71 / 87 Foto de: Budget Direct Tom Kristensen, Rinaldo Capello, Guy Smith 2004: Audi R8 72 / 87 Foto de: Budget Direct Seiji Ara, Tom Kristensen, Rinaldo Capello 2005: Audi R8 73 / 87 Foto de: Budget Direct JJ Lehto, Marco Werner, Tom Kristensen 2006: Audi R10 74 / 87 Foto de: Budget Direct Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner 2007: Audi R10 75 / 87 Foto de: Budget Direct Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner 2008: Audi R10 76 / 87 Foto de: Budget Direct Tom Kristensen, Allan McNish, Rinaldo Capello 2009: Peugeot 908 HDI-FAP 77 / 87 Foto de: Budget Direct David Brabham, Marc Gené, Alexander Wurz 2010: Audi R15 Plus 78 / 87 Foto de: Budget Direct Mike Rockenfeller, Timo Bernhard, Romain Dumas 2011: Audi R18 TDI Ultra 79 / 87 Foto de: Budget Direct Marcel Fässler, André Lotterer, Benoît Tréluyer 2012: Audi R18 e-tron quattro 80 / 87 Foto de: Budget Direct Marcel Fässler, André Lotterer, Benoît Tréluyer 2013: Audi R18 e-tron quattro 81 / 87 Foto de: Budget Direct Tom Kristensen, Allan McNish, Loïc Duval 2014: Audi R18 e-tron quattro 82 / 87 Foto de: Budget Direct Marcel Fässler, André Lotterer, Benoît Tréluyer 2015: Porsche 919 Hybrid 83 / 87 Foto de: Budget Direct Nico Hülkenberg, Earl Bamber, Nick Tandy 2016: Porsche 919 Hybrid 84 / 87 Foto de: Budget Direct Romain Dumas, Neel Jani, Marc Lieb 2017: Porsche 919 Hybrid 85 / 87 Foto de: Budget Direct Timo Bernhard, Brendon Hartley, Earl Bamber 2018: Toyota TS050 Hybrid 86 / 87 Foto de: Budget Direct Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima 2019: Toyota TS050 Hybrid 87 / 87 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima

