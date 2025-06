Robert Kubica venceu as 24h de Le Mans pela primeira vez e, após a corrida, revelou algumas das dificuldades que enfrentou durante a prova. O ex-F1 disse que os problemas persistentes de redução de marcha que sua Ferrari passou no caminho para a vitória significaram que o carro estava "realmente no limite".

Kubica triunfou ao lado de Phil Hanson e Yifei Ye na Ferrari 499P LMH satélite #83 da AF Corse, mas passou a maior parte da corrida lutando com os carros irmãos de fábrica. No entanto, o #83 teve problemas com a caixa de câmbio durante toda a corrida, o que o trio de pilotos teve que superar.

"Foi ruim durante todas as 24 horas", disse Kubica. "Infelizmente, isso aconteceu quando instalamos a caixa de câmbio de corrida. Achamos que era algo relacionado às configurações, mas não era, então foi difícil, especialmente em algumas curvas específicas. Foi muito difícil e isso adicionou mais estresse. Conseguimos. Tentamos ajudar com o estilo de pilotagem, com maneiras de frear e coisas do tipo, mas no final estávamos apenas acorbetando o problema, não o resolvendo".

Pódio: Vencedor da corrida #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica Foto de: Emanuele Clivati | AG Photo

Além dos problemas com a caixa de câmbio, Kubica e os companheiros de equipe também enfrentaram alguns momentos de irritação no rádio enquanto as três Ferraris disputavam posição, o que o polonês descreveu como criando um "risco desnecessário".

No final das contas, Kubica levou a Ferrari amarela até a linha de chegada, completando três vitórias consecutivas para a Scuderia. Ele passou mais de três horas e meia no carro para concluir a corrida, negociando com sucesso um quinto stint.

"Depois de ficar 35 horas sem dormir, é fácil cometer erros, mas, para um cara de 40 anos, ainda consegui estar em boa forma e estou feliz por ter contribuído para essa vitória", acrescentou.

Kubica perdeu por pouco a chance de triunfar na estreia em Le Mans, em 2021, quando a máquina LMP2 que ele compartilhava com Ye e Louis Deletraz se retirou da liderança na última volta com problemas no sensor do acelerador.

"Foi um dia muito especial e, com certeza, eu não esperava [a vitória]", disse ele. "Quando vim pela primeira vez aqui em Le Mans em 2021, me senti como uma criança descobrindo novos eventos, novas corridas, algo que me deu uma sensação muito boa, como quando eu estava correndo de kart há muitos anos. Eu sabia que meu objetivo era um dia tentar vencer".

