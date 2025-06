Na tarde desta quinta-feira, foi disputada a sessão decisiva da classificação para a edição 2025 das 24 Horas de Le Mans, na 95ª realização da mítica prova de endurance. E quem ficou com a pole na classe principal, de hipercarros, foi Alex Lynn, companheiro de Will Stevens e Norman Nato no Cadillac nº 12.

O trio ficou à frente do outro carro da Cadillac Hertz Team Jota, de nº 38, no qual Earl Bamber se classificou a 0s167 do pole (tempos abaixo). Os outros pilotos do trio que larga em segundo são Jenson Button, campeão da Fórmula 1 em 2009, e Sebastien Bourdais, também ex-F1, assim como Will Stevens.

O top 3 do grid é completado por Mathieu Jaminet, que fez a classificação, Michael Christensen e Julien Andlauer, no Porsche Penske de nº 5. A quarta posição é de Dries Vanthoor, que foi à pista, o ex-F1 Kevin Magnussen e Rafaelle Marciello, com a BMW de nº 15.

Quem 'fecha' as cinco primeiras posições é o trio de Nick Tandy, que fez o quali, Felipe Nasr e Pascal Wehrlein, no Porsche Penske nº 4. O elenco da sexta colocação é de Sheldon van der Linde, Robin Frijns e René Rast, na BMW de nº 20. Atrás deles, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, na Ferrari nª 50.

O P8 tem o outro brasileiro além de Nasr nos hipercarros: Felipe Drugovich fez o quali no Cadillac Whelen nº 311, com Jack Aitken e Frederik Vesti no trio. Eles largam à frente de Frédéric Makowiecki, Mick Schumacher e Jules Gounon. P10 com Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa no Toyota nº 8.

Nas tabelas abaixo, você vê o grid completo das 24 Horas de Le Mans de 2025, com destaque para os outros brasileiros: Daniel Schneider e Pietro Fittipaldi, respectivamente 4º e 5º colocados na classe LMP2; e Daniel Serra, Augusto Farfus, Dudu Barrichello e Custódio Toledo, no 'meio do bolo' na LMGT3.

Grid de largada hipercarros (brasileiros sublinhados e em caixa alta):

Cla Equipe # Pilotos Voltas Tempo GAP 1 Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR 12 W. Stevens N. Nato A. Lynn 4 3'23.166 2 Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR 38 E. Bamber S. Bourdais J. Button 4 +0.167 3'23.333 0.167 3 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR 5 J. Andlauer M. Christensen M. Jaminet 4 +0.309 3'23.475 0.142 4 BMW M Team WRT HYPERCAR 15 D. Vanthoor R. Marciello K. Magnussen 4 +0.493 3'23.659 0.184 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR 4 FELIPE NASR N. Tandy P. Wehrlein 4 +0.817 3'23.983 0.324 6 BMW M Team WRT HYPERCAR 20 R. Rast R. Frijns S. Linde 4 +0.843 3'24.009 0.026 7 FERRARI AF CORSE HYPERCAR 50 A. Fuoco N. Nielsen M. Molina 4 +1.047 3'24.213 0.204 8 Cadillac Whelen HYPERCAR 311 J. Aitken FELIPE DRUGOVICH F. Vesti 5 +1.214 3'24.380 0.167 9 Alpine Endurance Team HYPERCAR 36 M. Schumacher F. Makowiecki J. Gounon 4 +1.232 3'24.398 0.018 10 Toyota Racing HYPERCAR 8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa 2

Grid da classe LMP2 (brasileiros em negrito e em caixa alta):

1. 29 TDS Racing R. Sales, M. Beche, C. Novalak 2. 43 Inter Europol Competition J. Schmiechowski, T. Dillmann, N. Yelloly 3. 199 AO BY TF P. Hyett, D. Cameron, L. Deletraz 4. 23 United Autosports DANIEL SCHNEIDER, O. Jarvis, B. Hanley 5. 22 United Autosports R. Van der Zande, PIETRO FITTIPALDI, D. Heinemeier Hansson 6. 37 CLX Pure Racing A. Malykhin, T. Blomqvist, T. Vautier 7. 183 AF Corse F. Perrodo, M. Vaxiviere, A. da Costa 8. 16 RLR M Sport M. Jensen, R. Cullen, P. Pilet 9. 28 IDEC Sport R. Lafarge, J, Van Uitert, S. Alvarez 10. 45 Algarve Pro Racing G. Kurtz, N. Catsburg, A. Quinn 11. 48 VDS Panis Racing O. Gray, E. Masson, F. Perera 12. 25 Algarve Pro Racing M. Kaiser, L. Fluxa, T. Pourchaire 13. 11 Proton Competition G. Roda, R. Binder, B. Viscaal 14. 18 IDEC Sport J. Chadwick, M, Jaubert, A. Lotterer 15. 9 Iron Lynx-Proton J. Reid, M. Capietto, R. de Gerus 16. 34 Inter Europol Competition N. Boulle, J. Simmenauer, L. Ghiotto 17. 24 Nielsen Racing N. Rao, C. Bolukbasi, C. Braun

Grid da classe LMGT3 (brasileiros em negrito e em caixa alta):

1. 27 Heart of Racing Team I. James, Z. Robichon, M. Drudi 2. 21 Vista AF Corse F. Heriau, S. Mann, A. Rovera 3. 46 Team WRT A. Al Harthy, V. Rossi, K. Van der Linde 4. 61 Iron Lynx M. Berry, L. Hodenius, M. Martin 5. 92 Manthey 1st Phorm R. Hardwick, R. Pera, R. Lietz 6. 81 TF Sport T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood 7. 95 United Autosports D. Leung, S. Gelael, M. Sato 8. 78 Akkodis ASP Team A. Robin, F. Gerhsitz, J. Hawksworth 9. 193 Ziggo Tempesta Racing J. Hui, C. Froggatt, E. Cheever III 10. 88 Proton Competition S. Gattuso, G. Levorato, D. Olsen 11. 59 United Autosports J. Cottingham, S. Baud, G. Saucy 12. 54 Vista AF Corse T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon 13. 77 Proton Competition B. Sousa, B. Tuck, B. Barker 14. 87 Akkodis ASP Team R. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez 15. 57 Kessel Racing T. Kimura, DANIEL SERRA, C. Stevenson 16. 31 The Bend Team WRT Y. Shahin, T. Boguslavskiy, AUGUSTO FARFUS 17. 33 TF Sport B. Keating, J. Edgar, D. Juncadella 18. 10 Racing Spirit of LeMan D. Deboer, DUDU BARRICHELLO, V. Hasse-Clot 19. 85 Iron Dames C. Martin, R. Frey, S. Bovy 20. 60 Iron Lynx A. Gilbert, L. Hanafin, F, Rueda 21. 90 Manthey A. Au, L. Hartog, K. Bachler 22. 150 Richard Mille AF Corse CUSTÓDIO TOLEDO, L. Wadoux, R. Agostini 23. 13 AWA O. Fidani, L. Kern, M. Bell 24. 63 Iron Lynx S. Grove, B. Grove, L. Stolz

