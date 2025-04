McLaren confirma entrada na classe dos hipercarros do WEC em 2027

Após meses de especulação, a McLaren confirmou nesta quinta-feira que expandirá seu escopo de atuação no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), retornando à classe principal da categoria, agora chamada de hipercarros, a partir de 2027.

A fabricante britânica de carros esportivos confirmou que buscará novamente a vitória em Le Mans com o McLaren F1 GTR há 30 anos em uma breve declaração na quinta-feira.

"1995. Lendária vitória em Le Mans. Glória da Tríplice Coroa", dizia o comunicado. "Pronto para deixar nossa marca no palco mundial de resistência mais uma vez. Hipercarro. Campeonato Mundial de Endurance de 2027".

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, simplesmente disse: "Estamos de volta'".

Não houve mais detalhes sobre o programa da classe hipercarros, que se sabe já estar em andamento. Mas sabe-se que ela se juntará à classe com um protótipo LMDh. Tudo aponta para uma parceria entre a marca britânica e a construtora italiana Dallara, que também co-desenvolveu o Cadillac V-Series.R e o BMW M Hybrid V8.

Segundo apurado, o motor deve ser baseado na arquitetura do V6 twin-turbo de 120 graus já em uso nas versões de estrada e de corrida do Artura, lançado em 2022. O retorno da McLaren ao pináculo das corridas de endurance em 2027 ocorre 30 anos após sua vitória na estreia com o F1 GTR.

Pódio: J.J. Lehto, Yannick Dalmas, Masanori Sekiya, McLaren F1 GTR Foto de: Motorsport Images

A McLaren manteve sua presença no grid de Le Mans até 1998, terminando em quarto lugar em 1996, e depois em segundo e quarto novamente com a variante de cauda longa do carro em 1997 e 1998, respectivamente. A marca retornou a Le Mans em 2024 com a introdução da classe LMGT3 no WEC com o 720S GT3 Evo.

A McLaren se tornará o 11º fabricante na divisão dos hipercarros do WEC. As oito montadoras no grid desta temporada terão a companhia da marca Hyundai Genesis no próximo ano e também da Ford em 2027. A Acura e a Lamborghini também estão competindo com máquinas LMDh na classe GTP do IMSA SportsCar Championship.

A McLaren há muito tempo declarou seu interesse em retornar à classe principal do WEC, com Brown dando dicas de que a confirmação de um programa de protótipos nos hipercarros estava próxima de ser assinada no ano passado. Ao ser questionado sobre um programa de protótipos em Le Mans no ano passado, ele disse que era um caso de "mais quando do que se".

Na abertura do WEC em fevereiro desta temporada, no Catar, ele deu mais indícios de que um anúncio era iminente ao falar sobre as comemorações do 30º aniversário da vitória em Le Mans, planejadas para a corrida deste ano, em junho.

"Teremos uma bela exposição no museu de Le Mans e esperamos ter algumas coisas interessantes para falar", disse ele.

O McLaren F1 GTR da Kokusai Kaihatsu, levado à vitória em Le Mans em 1995 por JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya, já está em exibição no museu de Le Mans em um empréstimo de seis meses.

