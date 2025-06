O piloto brasileiro Pietro Fittipaldi foi destaque nas 24 Horas de Le Mans ao comandar o trio da United Autosports para o sétimo lugar na classe LMP2. Ao lado do dinamarquês David Heinemeier-Hansson e do holandês Renger van der Zande, Pietro mostrou um ritmo forte desde os treinos, chegou a liderar um dos testes para a prova e admitiu que problemas impediram o time de lutar pela vitória após largar no top 5 no Circuit de La Sarthe.

“Finalizamos em sétimo as 24 Horas de Le Mans. É frustrante porque estávamos muito rápidos e tivemos um problema no sistema hidráulico. O volante estava ficando duro nas curvas rápidas, parava de virar, então tivemos que trocar essa peça no carro e perdemos seis minutos para trocar e perdemos duas voltas”, explica Pietro, que tem os patrocínios de Claro, OAKBERRY, PneuStore, Baterias Moura e Stake/Kick.

Após o primeiro problema, Pietro e seus companheiros conseguiram recuperar uma volta de desvantagem e chegaram a subir para o quarto lugar faltando oito horas para o final da corrida, mostrando que tinham chances reais de pódio, mas um novo problema impediu o top 3 do carro 22.

“Estávamos voando na pista e aí tivemos um problema com combustível, tirando todas as nossas chances. Caímos para décimo, ainda consegui subir para sétimo. Tinha ritmo para ganhar a corrida, mas estou muito feliz por essa oportunidade de correr pela United e com o apoio dos meus patrocinadores. Estávamos muito rápidos na pista, mostramos um ótimo desempenho e é sempre sensacional correr aqui em Le Mans”, conclui Pietro, que junto de seus companheiros percorreu 364 voltas.

Pietro encerra sua terceira participação nas 24 Horas de Le Mans como o melhor brasileiro dentro de sua respectiva classe. O brasileiro agora volta suas atenções para as 6 Horas de Watkins Glen, do IMSA, que será realizada neste domingo (22).

NORRIS ERRA FEIO e BATE EM PIASTRI! Russell vence, MAX 2º e Kimi 3º. HULK 8º, BORTOLETO 14º | Kubica

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!