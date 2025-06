O grid das 24 Horas de Le Mans sempre foi um bom exemplo das ligações entre a Fórmula 1 e as corridas de endurance. Muitos pilotos que participaram da categoria principal encontraram aqui um novo 'sopro de vida' nas carreiras, enquanto outros, como Fernando Alonso e Nico Hülkenberg, fizeram uma pequena pausa antes de retornar aos monopostos.

Mais uma vez este ano, vários ex-pilotos de F1 estarão alinhados no início da edição do evento. Alguns deles agora são figuras-chave nas equipes que competem no WEC, enquanto outros são novatos nesta prova que é tão prestigiado quanto difícil.

Antonio Giovinazzi - Ferrari AF Corse

Antonio Giovinazzi no Alfa Romeo Racing C41 em Zandvoort em 2021. Foto de: Alfa Romeo

O vencedor de 2023 das 24 Horas de Le Mans, Antonio Giovinazzi, pode muito bem repetir a façanha este ano ao volante da Ferrari #51. Como a maioria dos colegas, o piloto italiano começou em monopostos depois de uma carreira no karting. Ele evoluiu para a F3 e depois para a GP2, onde foi vice-campeão com o companheiro de equipe Pierre Gasly. No mesmo ano, 2016, Giovinazzi fez estreou em corridas de endurance, na Asian Le Mans Series e na European Le Mans Series. Ele também participou de duas corridas do WEC, terminando em quarto e segundo lugar.

Já como reserva da Ferrari, Giovinazzi começou na F1 na temporada seguinte com a equipe Sauber, substituindo Pascal Wehrlein nas duas primeiras etapas da temporada. Ele se tornou titular da Alfa Romeo de 2019 a 2021, acumulando um total de 62 largadas e 21 pontos no campeonato, sendo seu melhor resultado o quinto lugar no GP do Brasil de 2019.

Antes de retornar às corridas de resistência, o italiano fez uma temporada na Fórmula E, onde não conseguiu marcar nenhum ponto. Em 2023, Giovinazzi voltou a participar do WEC e competiu nas 24 Horas de Le Mans pela primeira vez. Ele venceu a corrida clássica naquele mesmo ano, ao lado de James Calado e Alessandro Pier Guidi, dando à Ferrari uma vitória histórica no retorno à categoria após uma ausência de 50 anos. Em 2024, o trio terminou em terceiro lugar no evento, que foi vencido pelo segundo carro italiano de Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina.

Robert Kubica - AF Corse

Robert Kubica na BMW Sauber F1.08 durante sua vitória no GP do Canadá de 2008. Foto de: Sutton Images

Também participando de Le Mans com a Ferrari este ano, mas no protótipo cliente #83, Robert Kubica é um grande nome na F1. Depois de vencer a World Series pela Renault em 2005, o polonês estreou na F1 com a BMW no ano seguinte. Ele substituiu temporariamente Jacques Villeneuve no GP da Hungria e depois permanentemente a partir do meio da temporada.

No mesmo ano, marcou o primeiro lugar no pódio, na Itália, depois de terminar em terceiro lugar a partir da sexta posição. Ele se tornou o primeiro polonês a conseguir esse resultado e o segundo piloto mais jovem a fazê-lo, atrás apenas de Alonso. Dois anos depois, no GP do Canadá, Kubica conquistou a primeira vitória, um ano após um acidente grave que o fez perder várias corridas - substituído por um certo Sebastian Vettel. Em 2008, ele terminou em quarto lugar no campeonato de pilotos, melhor resultado na F1.

Depois de se juntar à Renault em 2010, sofreu um grave acidente durante um rally na Itália em fevereiro de 2011, resultando em múltiplas fraturas. Ele retornou à F1 em 2019 com a Williams. Nesse meio tempo, se tornou campeão do WRC2 em 2013. Ele também participou de duas corridas de F1 em 2021 com a Alfa Romeo, substituindo Kimi Räikkönen.

Kubica entrou nas corridas de endurance no mesmo ano com a equipe WRT na European Le Mans Series e venceu o campeonato LMP2. Ele continuou no WEC com a Prema em 2022, antes de retornar à WRT em 2023, onde ganhou novamente o título da LMP2. Assim, se tornou o terceiro piloto da história a vencer uma corrida na F1 e no WEC, depois de Fernando Alonso e Mark Webber. Em 2024, subiu para a categoria Hypercar com a AF Corse, equipe cliente da Ferrari.

Kamui Kobayashi - Toyota Gazoo Racing

Kamui Kobayashi na Sauber C31 no GP do Japão de 2012, onde terminou em terceiro lugar. Foto de: Sutton Images

Membro do programa de jovens pilotos da Toyota, Kamui Kobayashi estreou na F1 em 2009 com a equipe japonesa e, como os dois antecessores, substituindo outro piloto, o alemão Timo Glock. Impressionantemente agressivo na corrida, o japonês garantiu um lugar na BMW Sauber em 2010, onde pilotou até 2012. Sua última temporada na F1 foi em 2014, com a equipe Caterham. No total, Kobayashi participou de 75 GPs de F1, marcando um pódio e 125 pontos.

Afastado da Sauber em 2013, Kobayashi voltou-se para as corridas de endurance e entrou para o programa WEC da Toyota em 2016. Ele venceu o campeonato mundial em 2019-2020 e 2021, bem como as 24 Horas de Le Mans em 2021, além das 24 Horas de Daytona, duas vezes, em 2019 e 2020.

Desde 2022, Kobayashi ocupa o cargo de piloto e chefe de equipe da Toyota Gazoo Racing no WEC. Em 2025, ele continua a exercer a dupla identidade ao volante do Toyota GR010 nº 7, ao lado de Mike Conway e Nyck de Vries. Ele também é o detentor do recorde de volta do circuito das 24 Horas com um tempo de 3min14s791 (2017).

Nyck De Vries - Toyota Gazoo Racing

Nyck de Vries na Williams FW44, quando substituiu Alex Albon no GP da Itália de 2022. Foto de: Williams

Bem, o carro japonês #7 é pilotado por dois ex-pilotos de F1: Kamui Kobayashi e Nyck de Vries. O holandês entrou para a McLaren Junior Academy em 2010 e fez seu nome em fórmulas promocionais, conquistando títulos na Fórmula Renault e na Fórmula 2.

Em 2019, entrou para a equipe Mercedes na Fórmula E e se tornou campeão mundial na temporada 2020-2021. Também piloto reserva da equipe alemã, de Vries estreou na Fórmula 1 com a Williams no GP da Itália, no lugar de Alexander Albon, que passou por uma cirurgia de apendicite. Ele terminou em nono lugar, marcou os primeiros pontos e garantiu uma vaga na AlphaTauri para a temporada de 2023. No entanto, o holandês não teve um bom desempenho e foi rapidamente substituído - após dez corridas - por Daniel Ricciardo.

Além dos compromissos com monopostos, De Vries participou de corridas de endurance. Ele se juntou à Toyota em 2024 para pilotar na categoria Hypercar do WEC, vencendo as 6 Horas de Imola. Em 2025, continuou com a Toyota e também pilotou para a Mahindra Racing na Fórmula E. Nas últimas 24 Horas de Le Mans, o holandês chegou muito perto de vencer a corrida, terminando em segundo lugar com os companheiros de equipe Kamui Kobayashi e José María López.

Sébastien Buemi - Toyota Gazoo Racing

Sébastien Buemi na Toro Rosso em 2009. Foto de: XPB Images

Para aqueles que acompanham o automobilismo há menos de 10 anos, antes de se tornar um monumento às corridas de endurance, às 24 Horas de Le Mans e à Fórmula E, Sébastien Buemi participou do campeonato de F1. Uma então revelação da Red Bull, estreou em 2009 com a Toro Rosso no lugar de Vettel, que havia sido promovido para a equipe oficial.

Buemi tornou-se o primeiro piloto suíço a participar de um GP desde 1995 e marcou pontos na primeira corrida, na Austrália. Ele disputou um total de 55 GPs até 2011, acumulando 29 pontos no campeonato, sendo o melhor resultado um sétimo lugar.

Em 2012, entrou para a Toyota Gazoo Racing no WEC. Ele se destacou e venceu o campeonato em 2014, 2018/19, 2022 e 2023, estabelecendo-se gradualmente como um verdadeiro pilar da equipe japonesa. Também venceu as 24 Horas de Le Mans em 2018, 2019 e 2020. Em 2025, continua pilotando o Toyota GR010 nº 8 ao lado de Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

Enquanto isso, Buemi compete no campeonato de Fórmula E desde o início, em 2014, com a equipe Renault e.dams. Ele conquistou o título em 2015-16 e se tornou o piloto mais bem-sucedido da modalidade, com 14 vitórias.

Brendon Hartley - Toyota Gazoo Racing

Brendon Hartley no STR13 da Toro Rosso em Abu Dhabi em 2018. Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Sim, outro ex-piloto de F1 na Toyota. O companheiro de equipe de Buemi no Toyota #8, Brendon Hartley, também esteve envolvido na categoria rainha há alguns anos. Membro do programa da Red Bull, assim como Buemi, Hartley estreou na F1 relativamente tarde. O neozelandês teve uma carreira um pouco diferente dps companheiros, pois começou nas corridas de endurance antes de ir para a F1, assim como Giovinazzi.

Após passagens pela Fórmula Renault e F3, Hartley entrou na LMP2 em 2012. Ele chegou à categoria principal dois anos depois, onde competiu no WEC com a Porsche ao lado de Timo Bernhard e Mark Webber. Ele venceu o campeonato em 2015 e 2017, bem como as 24 Horas de Le Mans em 2017.

Ainda como piloto reserva da Red Bull e da Toro Rosso, Hartley foi chamado para a F1 pela equipe irmã da Red Bull como substituto de Pierre Gasly, que estava disputando a última etapa da Super Formula no Japão. Ele acabou começando ao lado do francês pelo resto da temporada, no lugar de Daniil Kvyat. Ele permaneceu na equipe até 2018, antes de retornar às corridas de resistência.

Ele se juntou à Toyota Gazoo Racing em 2019, com a qual venceu as 24 Horas de Le Mans em 2020, 2022 e 2023 e o campeonato WEC em 2022 e 2023.

Kevin Magnussen - Equipe BMW M WRT

Kevin Magnussen na McLaren MP4-29 Mercedes, à frente do companheiro de equipe Jenson Button no GP da Austrália de 2014. Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Kevin Magnussen era, até poucos meses atrás, um piloto permanente da Haas, onde passou a maior parte de sua carreira na categoria rainha desde que estreou na McLaren em 2014. O dinamarquês entrou para a equipe americana em 2017, depois de um período na Renault.

Dispensado em 2021 em favor de pilotos mais jovens, Magnussen retornou à F1 em 2022 chamado pela Haas às pressas, pois a equipe rompeu o contrato com Nikita Mazepin depois que a Rússia invadiu a Ucrânia apenas algumas semanas antes do início da temporada. No total, Magnussen participou de 185 GPs e marcou 202 pontos no campeonato. O melhor resultado foi o segundo lugar, na primeira corrida, em 2014.

Durante a pausa em 2021, Magnussen assinou contrato com a Peugeot, mas nunca pilotou o 9X8. Ele participou do Campeonato IMSA com a Chip Ganassi Racing, antes de se juntar à BMW M Motorsport no Campeonato Mundial de Endurance em 2025. Este ano será a primeira experiência do dinamarquês nas 24 Horas de Le Mans, na categoria Hypercar. Ele já participou da famosa corrida há quatro anos, mas em um LMP2.

Mick Schumacher - Equipe Alpine Endurance

Mick Schumacher no Haas VF-22 no GP de São Paulo em 2022. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Filho de um heptacampeão de F1, Mick Schumacher logicamente pilotou monopostos, mas não por muito tempo. Campeão da F3, depois campeão da F2 com dois anos de diferença em 2018 e 2020, o alemão estreou na F1 em 2021 com a equipe Haas.

Limitado pelo desempenho do carro e com um pouco de dificuldade ao volante do monoposto americano, ele conseguiu marcar os primeiros pontos no ano seguinte. No entanto, o contrato não foi renovado em 2023 e ele se inscreveu como piloto reserva da Mercedes. Conseguiu marcar 12 pontos em 43 GPs, sendo que o melhor resultado um sexto lugar na Áustria.

Em 2024, ele se juntou à Alpine no WEC. O alemão parece ter encontrado seu nicho, sendo um dos principais incentivadores dos bons resultados da equipe francesa, contribuindo de forma notável para o primeiro pódio da Alpine no Hypercar nas 6 Horas de Fuji. Nesta temporada, ele pilota o Alpine A424 #36 ao lado de Jules Gounon e Frédéric Makowiecki, com quem obteve dois terceiros lugares em Ímola e Spa.

O alemão só competiu uma vez nas 24 Horas de Le Mans, durante a corrida do ano passado, que ele não conseguiu terminar porque o carro teve que se retirar após 88 voltas.

Jenson Button - Cadillac Hertz Team JOTA

Jenson Button na Brawn GP em 2009. Foto de: XPB Images

De todos os ex-pilotos de F1 que estão competindo em corridas de endurance nesta temporada, Jenson Button é o único a ter sido coroado campeão mundial. O britânico tem a oportunidade de registrar seu nome ao lado de outros cinco campeões mundiais de F1 que triunfaram em Sarthe: Mike Hawthorn, Phil Hill, Jochen Rindt, Graham Hill e o mais recente, Fernando Alonso.

Button estreou na F1 em 2000 com a Williams, tornando-se, na época, o mais jovem piloto britânico a participar de um GP, com 20 anos e 2 meses de idade. Ele pilotou para várias equipes: Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn GP e McLaren. Foi com a Brawn que ele alcançou a glória em 2009, quando venceu o campeonato mundial. Ele deixou a categoria principal em 2017 com um recorde de 15 vitórias e 8 pole positions em 306 GPs disputados.

Button é, no mínimo, um piloto versátil. Ele explora várias modalidades, como o Super GT no Japão, com um título importante em 2018, rallycross, NASCAR e corridas de endurance. Ele participou das 24 Horas de Le Mans em 2018 com a SMP Racing e em 2023 com a Jota Sport. Em 2024, competiu em tempo integral no Campeonato Mundial de Endurance com a Hertz Team JOTA, que se uniu à Cadillac para a temporada de 2025.

Sébastien Bourdais - Cadillac Hertz Team JOTA

Sébastien Bourdais na Toro Rosso à frente de Jenson Button no GP da Itália de 2008. Foto de: XPB Images

Depois de estrear em monopostos, tornando-se campeão da F3 e da F3000 em 1999 e 2002, Sébastien Bourdais mudou-se para a América do Norte e dominou na ChampCar, conquistando quatro títulos consecutivos e acumulando 31 vitórias e 44 pódios em 73 corridas.

Em 2008, Bourdais entrou para a Scuderia Toro Rosso na F1. Ele disputou 27 GPs entre 2008 e 2009, marcando um total de seis pontos. O melhor resultado foi o sétimo lugar no GP da Austrália em 2009.

Após um período decepcionante na F1, Bourdais voltou-se para as corridas de endurance. Ele participou de várias edições das 24 Horas de Le Mans, terminando em segundo lugar em 2007 com a Peugeot e vencendo a LMGTE Pro com a Ford em 2016. Ele também venceu corridas de prestígio, como as 12 Horas de Sebring e as 24 Horas de Daytona em 2022.

Bourdais é um dos veteranos das 24 Horas de Le Mans, com 17 participações em Sarthe, embora ainda não tenha alcançado o degrau mais alto do pódio.

Will Stevens - Cadillac Hertz Team JOTA

Will Stevens na Manor Marussia no GP de Abu Dhabi em 2015. Foto de: XPB Images

Também correndo pela Cadillac, mas no protótipo americano #12, Will Stevens começou na F1 no GP de Abu Dhabi de 2014 com a Caterham. Na temporada seguinte, disputou uma temporada completa com a Manor Marussia. Em 2016, embora a equipe tenha decidido demitir Stevens, ainda assim o convocou para seu novo programa de resistência.

Ele foi então emprestado para a equipe G-Drive Racing, com a qual garantiu um segundo lugar na LMP2 nas 24 Horas de Le Mans. No ano seguinte, participou da corrida de Le Mans na LMGTE AM, vencendo na categoria em que disputou. Após passagens pela IMSA, ELMS e ALMS, o britânico se juntou à equipe JOTA no WEC em 2022.

Desde 2018, Will Stevens também é piloto de desenvolvimento da equipe de F1 da McLaren.

Jack Aitken - Cadillac Whelen

Jack Aitken no Williams FW43 durante seu período como freelancer em Sakhir em 2020. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Inicialmente um piloto reserva da Renault, Jack Aitken entrou para a equipe Williams em 2020. Naquele mesmo ano, estreou na F1 no GP de Sakhir, substituindo George Russell, ele próprio um substituto de Lewis Hamilton na Mercedes, que estava sofrendo de COVID-19. Foi a única passagem do britânico pelo esporte.

Depois disso, Aitken se voltou para as corridas de endurance e GT. Em 2021, entrou no GT World Challenge Europe, onde sofreu um grave acidente nas 24 Horas de Spa, sofrendo várias fraturas. Em 2022, competiu na European Le Mans Series na LMP2 e na IMSA na temporada seguinte, ajudando a equipe a vencer as 12 Horas de Sebring.

Com base nesses desempenhos, foi promovido a piloto regular para a temporada de 2024, dividindo o Cadillac V-Series.R #31. Ele também participou das 24 Horas de Le Mans, embora um acidente na primeira volta tenha comprometido as chances da equipe.

Pascal Wehrlein - Porsche da Penske Motorsport

Pascal Wehrlein em 2016 com o Manor MRT05. Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Depois de progredir em fórmulas promocionais, incluindo um título de vice-campeão na Fórmula 3 conquistado em 2012, Pascal Wehrlein ingressou no DTM com a Mercedes no ano seguinte e, em 2014, tornou-se o mais jovem vencedor de uma corrida nessa modalidade. Ele venceu o campeonato um ano depois, aos 21 anos de idade.

Graças ao sucesso no DTM, Wehrlein atraiu a atenção da F1. Ele entrou na categoria em 2016 com a Manor Racing e marcou o primeiro ponto no GP da Áustria. Em seguida, juntou-se à Sauber e marcou mais cinco pontos. No total, disputou 39 GPs na F1, com o melhor resultado sendo o oitavo lugar na Espanha em 2017.

Apesar de ser o único piloto da equipe a marcar pontos, o alemão foi demitido no final da temporada. Wehrlein então se voltou para a Fórmula E, onde começou com a Mahindra em 2018, antes de se juntar à Porsche em 2020. Em 2024, se tornou o primeiro piloto alemão a vencer o Campeonato Mundial de Fórmula E, dando à Porsche o primeiro título na categoria.

Wehrlein está estreando no endurance este ano com a Porsche Penske Motorsport. Ele participou das 6 Horas de Spa no Porsche 963 N°6, ao lado de Kévin Estre e Laurens Vanthoor. Este ano, ele experimentará pela primeira vez as 24 Horas de Le Mans.

Felipe Nasr - Porsche da Penske Motorsport

Felipe Nasr no GP da Austrália de 2015. Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Depois de várias temporadas na F3 e na série GP2, Felipe Nasr tornou-se reserva da Williams e participou de várias sessões de treinos livres. Em seguida, juntou-se à Sauber como piloto regular nas temporadas de 2015 e 2016. Ele marcou 29 pontos, sendo que o melhor desempenho foi um quinto lugar em Melbourne durante a temporada de estreia.

O brasileiro se voltou para as corridas de endurance em 2018, depois em 2021 e 2024. Ele também venceu as 12 Horas de Sebring em 2019 e 2025, bem como as 24 Horas de Daytona em 2024 e 2025 com a Porsche.

Nasr participou do Campeonato Mundial de Endurance em 2022 na LMP2 quando a Porsche estava preparando o programa LMDh. O piloto retorna ao WEC este ano com o fabricante alemão ao volante do 963 #4, como companheiro de equipe de Pascal Wehrlein. Esta será a primeira vez que o brasileiro experimentará a categoria Hypercar nas 24 Horas de Le Mans de 2025, que será sua segunda participação na corrida.

Paul di Resta - Peugeot TotalEnergies

Paul di Resta no Force India VJM05 no GP da Austrália de 2012. Foto de: Motorsport Images

Assim como Pascal Wehrlein, Paul Di Resta participou pela primeira vez do DTM antes de entrar para a F1. Antes disso, porém, conquistou o título da F3 Euro Series, à frente de Sebastian Vettel. Depois de várias temporadas sólidas no DTM, se tornou campeão em 2010, um desempenho que abriu as portas para a F1.

Di Resta estreou no esporte em 2011 com a equipe Force India. Ele passou três temporadas completas com a equipe, marcando um total de 121 pontos em 58 GPs, com um quarto lugar como melhor resultado. Em 2017, fez um retorno único à F1, substituindo Felipe Massa na Williams durante o GP da Hungria, quando ele adoeceu.

Após um retorno ao DTM de 2014 a 2019, o britânico entrou nas corridas de resistência com a United Autosport na IMSA e na European Le Mans Series. Ele participou de várias corridas, incluindo as 24 Horas de Daytona e as 24 Horas de Le Mans, vencendo a última na categoria LMP2 em 2020. Dois anos depois, Di Resta entrou para o programa Hypercar da Peugeot no Campeonato Mundial de Endurance.

Jean-Éric Vergne - Peugeot TotalEnergies

Jean-Eric Vergne na Toro Rosso em 2013, durante o GP de Cingapura. Foto de: XPB Images

Jean-Éric Vergne é o companheiro de equipe de Paul di Resta nas 24 Horas de Le Mans deste ano no Peugeot #93 9X8. Membro do programa júnior da Red Bull, o francês passou para a F1 em 2012 com a Toro Rosso, após sólidas performances em fórmulas promocionais. Ele competiu em 58 GPs até 2014, com um sexto lugar como melhor resultado.

Em 2015, as chegadas de Max Verstappen e Carlos Sainz à equipe deixaram Vergne de lado e o francês foi recrutado pela Ferrari como piloto de testes por dois anos. Ele também entrou na Fórmula E em 2014. Venceu o campeonato em 2017-18 e 2018-19, tornando-se o primeiro bicampeão da categoria. Ele obteve 11 vitórias, 34 pódios e 16 pole positions em 114 corridas. Desde 2023, pilota para a DS Penske.

Vergne também competiu em corridas de endurance, participando das 24 Horas de Le Mans em LMP2 com a Manor em 2017 e com a TDS Racing em 2019. Em 2022, se juntou à Peugeot TotalEnergies para o programa Hypercar no WEC.

Stoffel Vandoorne - Peugeot TotalEnergies

Stoffel Vandoorne no MCL32 durante um pit stop em 2017. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Depois de conquistar títulos na Fórmula Renault e na GP2, Stoffel Vandoorne entrou para o programa de jovens pilotos da McLaren em 2013. Estreou na F1 no GP do Bahrein de 2016, substituindo Fernando Alonso, que estava lesionado. Tornou-se titular da equipe britânica em 2017 e 2018, ao lado do bicampeão mundial. Em 41 GPs, marcou 26 pontos, sendo o melhor resultado um sétimo lugar.

Substituído por Carlos Sainz e pelo novato Lando Norris em 2019, Vandoorne se voltou para a Fórmula E e venceu o campeonato com a Mercedes dois anos depois. O belga ainda está correndo na categoria, com a Maserati. Ao mesmo tempo, depois da F1, Vandoorne fez uma temporada no WEC nas 6 Horas de Spa de 2019 como substituto de Jenson Button com a SMP Racing, onde terminou em terceiro. Ele repetiu esse desempenho, mas dessa vez nas 24 Horas de Le Mans, colocando o carro no terceiro degrau do pódio em Le Mans.

Depois de uma temporada única no Campeonato Mundial de Endurance de 2021 na LMP2, o belga está pilotando na categoria Hypercar com a Peugeot desde 2024. Ele também é piloto reserva da equipe de Fórmula 1 da Aston Martin.

