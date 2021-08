O domingo (22) foi reservado para a conclusão da 89ª edição das 24 Horas de Le Mans. A Toyota foi a grande vencedora, colocando os seus dois carros do programa Toyota Gazoo Racing na frente, com o #7 liderando com Kamui Kobayashi, Mike Conway e Jose Pexito Lopez.

O Brasil esteve presente em dois pódios, com André Negrão na terceira posição no geral e na classe Hypercar com a Alpine, além de Felipe Fraga, segundo colocado na classe GTE Am, com a Aston Martin.

Um dos momentos de tensão da prova foi o forte acidente de Marcos Gomes em seu Aston Martin na terceira hora da corrida. O brasileiro nada sofreu, mas teve que abandonar.

