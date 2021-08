Marcos Gomes passou por um grande susto durante a terceira hora das 24 Horas de Le Mans neste sábado (21). O brasileiro conduzia o Aston Martin #98 da classe GTE Am e acabou saindo da pista na curva Indianapolis. Ao perder a traseira, ele acabou atravessando a parte da área de escape de cascalho e só parou na barreira de pneus.

Gomes saiu do carro bem, mas foi levado ao centro médico do autódromo por precaução. O safety car foi acionado para a retirada do #98 do local. O carro do campeão da Stock Car de 2015 foi oficialmente o primeiro a abandonar.

Veja como ficou o carro de Gomes após o acidente.

No momento do acidente, o domínio das 24 Horas de Le Mans era dos Toyotas #7 e #8 na classe Hypercar. Na LMP2, o #26 guiado pelo argentino Franco Colapinto estava à frente. Daniel Serra, com sua Ferrari da AF Corse, era o líder na GTE Pro, enquanto na classe de Gomes, outro brasileiro, Felipe Fraga liderava também de Aston Martin.

