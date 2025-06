VÍDEO: Piloto da Ferrari ataca carro de rival na Le Mans Cup

Na manhã de sábado, uma cena muito estranha aconteceu na corrida da Le Mans Cup, onde muitos pilotos tiveram que se retirar na primeira volta, incluindo Gino-Generoso Forgione, que passou por maus bocados com o que aconteceu pouco depois da largada.

O italiano se aproximou da Ferrari do rival, deu um chute e depois um soco no carro #23 da Biogas Motorsport e teve de ser contido por um fiscal para evitar mais danos. O episódio aconteceu na Road to Le Mans 2, prova que antecedeu as 24h de Le Mans.

O incidente aconteceu após a largada, quando a Ferrari #23 de Josep Mayola Comadira bateu na traseira do carro de Forgione, que ficou irritado, foi em direção ao carro do rival e desferiu os golpes.

