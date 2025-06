O calendário do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) permanecerá com oito corridas em 2026, com uma lista de eventos inalterada, com as 24 Horas de Le Mans coincidindo com a corrida de Fórmula 1 em Barcelona.

Foi anunciado nesta sexta-feira, durante a tradicional coletiva de imprensa realizada pelo Automobile Club de l'Quest, coorganizador do WEC com a FIA, que o calendário do próximo ano começará novamente no Catar, com uma corrida de 1.812 km.

A corrida será realizada um mês depois da edição de 2025, em 28 de março, devido ao feriado islâmico do Ramadã, que ocorre mais cedo no ano civil.

Ímola sediará novamente a primeira de uma etapa europeia de três corridas da temporada, com Spa assumindo seu lugar habitual como evento de aquecimento para as 24 Horas de Le Mans.

O evento mais aguardado da temporada será realizado nos dias 13 e 14 de junho, mesmo fim de semana do GP Barcelona-Catalunha de Fórmula 1.

Seguirão viagens ao Brasil e Austin, antes do encerramento da temporada com visitas a Fuji e a final do campeonato no Bahrein, em 7 de novembro.

As 6 Horas de São Paulo, em Interlagos, acontecerá no dia 12 de julho.

"Temos o prazer de apresentar nosso calendário FIA WEC 2026, que reflete o sucesso da categoria, baseando-se em uma fórmula e formato vencedores", disse o chefe do WEC, Frederic Lequien.

Start action Photo by: JEP / Motorsport Images

"Todos os oito eventos se consolidaram como favoritos entre competidores e fãs. Cada circuito oferece suas próprias características e desafios únicos – e invariavelmente traz à tona o melhor de nossos incríveis pilotos, carros e equipes.

"Estamos ansiosos para continuar a oferecer um espetáculo emocionante em todo o mundo!"

O retorno de Silverstone à European Le Mans Series, organizada pela ACO, este ano foi parte de um esforço concentrado para garantir uma vaga no calendário do WEC pela primeira vez desde a temporada 2019-2020, afetada pela COVID.

Mas os comentários feitos por Lequien em abril, relatados pelo Motorsport.com, pareceram frustrar as esperanças do circuito do GP da Grã-Bretanha em manter um calendário estável. O WEC opera um calendário de oito corridas desde 2024, tendo realizado nove eventos pela última vez em 2017.

O presidente do ACO, Pierre Fillon, disse que "grande parte" do crescimento recente do WEC pode "ser atribuída à estabilidade da categoria em termos de parceiros, participantes e locais".

O presidente da Comissão de Endurance da FIA, Richard Mille, acrescentou: "Após um período de expansão, incluindo a adição de uma oitava etapa em 2024, o Campeonato Mundial de Endurance da FIA entra em uma fase de consolidação e estabilidade com o calendário da próxima temporada.

O calendário continua apresentando circuitos de classe mundial em regiões-chave, alcançando o equilíbrio certo entre a exposição global dos fabricantes e a necessidade de manter os custos de participação em um nível razoável.

"Essa estabilidade estabelece uma base sólida para o sucesso contínuo da classe Hypercar e apoia o crescimento sustentado da principal série de corridas de endurance do mundo."

Calendário de 2026

28 de março - Catar 1812 km

19 de abril - 6 Horas de Ímola

9 de maio - 6 Horas de Spa-Francorchamps

13 a 14 de junho - 24 Horas de Le Mans

12 de julho - 6 Horas de São Paulo

6 de setembro - Lone Star Le Mans (Austin)

27 de setembro - 6 Horas de Fuji

7 de novembro - 8 Horas do Bahrein

HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!